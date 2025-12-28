Šibačka nepatrila len k Veľkej noci, ale aj k vianočným sviatkom. Na Spiši si pripomínajú dôležitý deň

Pre ľudí v podtatranských dedinách patril v minulosti 28. december k dôležitým vianočným dňom, s ktorým sa spájali viaceré zvyky. Známy bol aj ako Mladzenky.

Ako pre agentúru SITA priblížil etnológ Slovenského národného múzeaSpišského múzea v Levoči Peter Kováč, pripomínal biblický príbeh, keď dal Herodes vyvraždiť novorodencov s vierou, že sa zbaví aj novonarodeného Ježiša Krista. Zároveň sa s týmto dňom spája aj zvyk, ktorý sa v mnohých dedinách pod Tatrami zachoval do 60. až 70. rokov 20. storočia.

„Mládenci zvykli chodiť po dedine a podobne ako na Veľkú noc šibali slobodné dievčatá čerstvo odtrhnutými prútmi. Pramení to rovnako z predkresťanskej symboliky, keď švihnutie odťatým a nevyschnutým živým prútom malo priniesť životodarnú silu a sviežosť,“ vysvetlil etnológ.

Vo Vernári v okrese Poprade zase chodila s mládencami na „mladenkovanie“ podľa Kováča aj maska takzvaného Starého. Ako dodal, vypchatá bola slamou a oblečená do nadrozmerného odevu.

