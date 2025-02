Sestra hokejistu, ktorý si vzal život, reagovala: Zanechal za sebou obrovský odkaz. Nie sme na to sami

Nedávno Slovensko zasiahla smutná správa, keď sa rozhodol ukončiť svoj život len 16-ročný nádejný hokejista Adam Uličný. Zrážku s vlakom neprežil.

Pre svojich blízkych zanechal odkaz, ktorý zdieľali na sociálnych sieťach. Napísal tam, že nevie ani opísať, ako veľmi ho mrzí čin, ktorý urobil.

„Jednoducho, prepáčte za bolesť, ktorú som vám týmto spôsobil,“ oznámil tínedžer.

Hovoriť o pocitoch

Jeho sestra Erika sa na sociálnej sieti podľa webu sportovy.cas.sk vyjadrila k celej tragédii.

„Ďakujem za všetky správy, komentáre, vyjadrenia sústrasti a za podporu v týchto pre mňa najťažších dňoch môjho života. Ďakujem a vážim si všetkých, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť osobne a tiež ľudí, ktorí ho nepoznali, ale modlili sa s nami,“ napísala.

„Zanechal za sebou obrovský odkaz, ktorý slúži ako upozornenie pre nás všetkých, aby sme sa viac dívali do očí než do telefónu a uvedomili si, že je vždy niekto, s kým si môže o svojich pocitoch pohovoriť. Nech sa nám v hlave objaví akákoľvek myšlienka, nie sme na to sami,“ vyjadrila sa Erika po smrti svojho brata.

Veľká tragédia

Na železničnej trati v Trnavskom kraji zomrel po zrážke s vlakom 16-ročný študent Adam Uličný. Nešťastie sa stalo v pondelok 27. januára okolo 18:00 h.

Zároveň bol aj hokejistom hrajúcim za mládežnícky klub v Piešťanoch HK Havrani. Pôvodne bol z tímu HK Gladiators Trnava.

Mladík si dobrovoľne vzal život, čo zasiahlo okrem jeho rodiny aj tú hokejovú.