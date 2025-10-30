Séria Pôvodný slovenský zločin pokračuje. Václav Neuer a Pikový kráľ

Nová neuerovka Pikový kráľ začína druhú desiatku príbehov zo série Pôvodný slovenský zločin. A tak ako sme u tohto autora zvyknutí, aj tentoraz prináša silný príbeh, autentické vyšetrovanie a prekvapivé zvraty, vďaka ktorým si knihu vychutnáte do posledných strán.
Ďalší prípad komisára Ledeckého a jeho kolegov z oddelenia vrážd začína nálezom mŕtveho muža ázijského pôvodu vo vyschnutom koryte jedného z kanálov na periférii Bratislavy. Na základe niekoľkých strelných poranení nikto nespochybňuje, že ide o násilnú smrť zavinenú cudzou osobou. Z výpovede jediného svedka a odtlačkov pneumatík je možné usúdiť, že obeť priviezli na miesto nálezu tmavým autom bližšie neurčenej značky. Identita nie je známa. Obeť sa pred smrťou niekto snažil zachrániť. Kriminalistická expertíza odhalí, že v prípade zohrávajú úlohu drogy. Dokáže partia detektívov aj na základe takto skromných informácií nájsť vraha? Podarí sa im zistiť totožnosť mŕtveho? Bol pervitín dôvodom jeho smrti?
Detektívi trpezlivo hľadajú stopy, no zomknutá komunita Aziatov nie je ochotná s nimi spolupracovať. Aj vďaka novej posile na oddelení sa postupne dostávajú k menu obete. Ich problémy sa tým ani zďaleka nekončia. Dokonca aj kolegovia z protidrogovej ústredne sú skúpi na slovo. Naozaj nemajú žiadne informácie alebo sú tiež prepojení s niektorou z drogových skupín?
V napätej atmosfére náročného pátrania jeden z vyšetrovateľov Machrák hľadá cestu k svojej pubertálnej dcére. Prebdená noc strieda druhú. O slovo sa začína hlásiť únava. Úplnú pravdu o prípade prinesie až ďalšia smrť.
To, či a ako sa skupine detektívov na čele s komisárom Ledeckým podarí odhaliť vraha, sa dočítate v novej knihe Václava Neuera Pikový kráľ. Autor voľne nadväzuje na svoje predchádzajúce diela, v ktorých vychádza z dlhoročných skúseností elitného policajta a znalostí vyšetrovacích postupov.
Silnou stránkou okrem prepracovaných dialógov je u Neuera aj autentickosť. Pozná interné procesy polície, forenzné postupu a medzi inštitucionálne súvislosti (vrátane občasnej neochoty či dokonca prepojenia inštitúcií s podsvetím). To všetko robí z knihy nielen napínavý čitateľský zážitok, ale aj výpoveď o tom, ako funguje súčasné vyšetrovanie zločinu. Autor neidealizuje, ani nepodlieha melodráme, jeho štýl je priamy, sústredený na dej a na stav mysle vyšetrovateľov.
Pre čitateľa, ktorý hľadá nielen detektívnu hádanku, ale aj realistický obraz moderného policajného vyšetrovania, je Pikový kráľ výbornou voľbou. Kniha potvrdzuje, že séria Pôvodný slovenský zločin doviedla svoj žáner k profesionálnemu štandardu: napätie sa buduje striedmo, dôkazy prichádzajú postupne a rozuzlenie je zaslúžené, nie umelo urýchlené.
Vypočujte si rozhovor s autorom v knižnom podcaste:
