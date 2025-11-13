Dcéra Vladimira Putina 39-ročná Katerina Tichonovová údajne stojí za kampaňou na zvrhnutie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Tvrdí to bývalý autor prejavov Putina Abbas Galľamov, píše web Daily Mail. „Dohady o Lavrovovi kolovali už pred šiestimi mesiacmi. Seriózne zdroje uviedli, že Katerina Tichonovová údajne opakovane hovorila s Putinom a tvrdila, že Lavrov veci zhoršuje,“ povedal Galľamov.
Lavrovovi sa dáva za vinu Trumpovo odmietnutie samitu s Putinom v Budapešti. Údajne nahneval amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia počas telefonátu v septembri. Tichonovová teraz údajne povedala Putinovi, že Lavrov bol „príliš agresívny a jeho jastrabie vrešťanie bránilo dosiahnutiu dohôd“. „Lavrov sa začal spájať s nekompromisným kurzom,“ povedal Galľamov. „Už dávno sa stal akýmsi jastrabom, ktorý konflikty skôr zhoršuje, ako zmierňuje.“
Galľamov už skôr povedal, že Putin by dokonca mohol Katerinu pripravovať na post svojej nástupkyne. „Kruh prezidentovej dcéry Kateriny Tichonovovej má časom všetky šance prevziať moc v krajine,“ povedal Galľamov začiatkom tohto roka. „Nie je to najhorší scenár, hoci sa veci samozrejme môžu zmeniť.“ „Nie sú nadšencami vojny, hoci je jasné, že ju otvorene nekritizujú,“ dodal.