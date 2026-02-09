Šéfovi WADA prekáža v Taliansku prítomnosť ruskej trénerky krasokorčuľovania Tutberidzeovej

Prítomnosť ruskej krasokorčuliarskej trénerky Eteri Tutberidzeovej na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo vyvoláva rozpaky na najvyšších miestach svetového antidopingu. Prezident Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Witold Baňka otvorene priznal, že návrat známej ruskej trénerky na olympijskú scénu považuje za problematický.
Tutberidzeová, bývalá trénerka Kamily Valijevovej, sa do centra pozornosti dostala po kauze z Pekingu 2022, kde mala vtedy len 15-ročná Valijevová pozitívny dopingový nález na trimetazidín. Ruský tím síce pôvodne získal zlato v tímovej súťaži, no medaila mu bola neskôr odobratá. Na ZOH 2026 sa však Tutberidzeová vracia v úlohe trénerky ďalšej talentovanej Rusky Adelije Petrosjanovej, ktorá súťaží pod neutrálnou vlajkou.
Valijevovú diskvalifikovali zo ZOH 2022 v Pekingu. Dostala štvorročný zákaz činnosti a jej tím prišiel o zlato
„Necítim sa komfortne. Úprimne povedané, je nepríjemné, že je tu,“ uviedol Baňka podľa webu as.com na tlačovej konferencii v Miláne. Zároveň však zdôraznil, že WADA nemala právny dôvod jej účasť zablokovať. „WADA nerozhodovala o akreditácii trénerky. Vyšetrovanie nenašlo dôkazy, že by bola do kauzy zapojená, a preto neexistuje právny základ na jej vylúčenie. Ak sa ma však pýtate na osobný názor, s jej prítomnosťou sa nestotožňujem,“ dodal šéf WADA.
Baňka sa dotkol aj napätých vzťahov so Spojenými štátmi, kde sa diskutuje o pozastavení financovania WADA. Podľa jeho slov však nie je dôvod na paniku. „Som optimista, pokiaľ ide o spoluprácu s našimi priateľmi v USA. Verím, že veľmi skoro svoj príspevok uhradia. Finančne sme stabilní,“ uistil.
WADA vyšetruje, či skokani na lyžiach využívajú trik s kyselinou hyalurónovou na zväčšenie penisu
Generálny riaditeľ WADA Olivier Niggli zároveň reagoval na otázky týkajúce sa možného vyšetrovania skokanov na lyžiach, ktorí mohli používať upravené kombinézy na získanie výhody. „Ak by sa objavili náznaky, preverili by sme, či to súvisí s dopingom. Inými spôsobmi zvyšovania výkonu sa však nezaoberáme,“ uzavrel Niggli.