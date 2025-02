Šéf zväzu je spokojný s ďalšou akciou hokejovej reprezentácie. Šatan vyzdvihol aj dobré financovanie mládeže - FOTO, VIDEO

Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou ďalšiu mimoriadne vydarenú akciu v sezóne 2024/2025. Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho vo februári na banskobystrickom ľade dvakrát zdolali výber Nemecka (4:0 a 3:1), čím stanovili nový rekord národného tímu SR. Premožiteľa totiž nenašli už v desiatich stretnutia od začiatku ročníka.

„Nevedel som o tom, že je to rekord. Pamätám si nejaké dobré série, ktoré sme mali v našich rokoch, ale nepamätal som si, aké presné číslo to je. Aj keď v tejto sérii sú zápasy z olympijskej kvalifikácie, Kaufland Cupu aj Nemeckého pohára. Nie je jednoduché, aby sa v sezóne vyhralo 10 duelov v rade. Sme radi, že chlapci niečo také dosiahli,“ prezradil v prenose JOJ Šport niekdajší líder slovenskej reprezentácie, v súčasnosti prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) aj generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan.

V druhom súboji dôležitý Rabčan

V stredu večer predviedli Slováci pod Urpínom dominantný výkon a súperovi toho veľa nedovolili. V stredu videli diváci v Banskej Bystrici vyrovnanejšie stretnutie so streleckou prevahou Nemcov, ale výsledok opäť hovoril pre domácich.

„Tým, že sme mali deväť nováčikov, tak sme nevedeli, ako to bude vyzerať. Boli sme pripravení na všetko, ale možno najmenej na to, ako to vyzeralo v stredu. Vyzeralo to veľmi dominantne a veľmi dobre. Bolo to veľmi sympatický a bojovný výkon, v zápase sme mali prevahu. V druhom súboji to bolo vyrovnanejšie a Nemci boli oveľa aktívnejší a vytvárali si šance. Dnešné víťazstvo sa dá hlavne pripísať výbornému výkonu brankára Rabčana,“ komentoval vo štvrtok večer Šatan.

Široká základňa hráčov

Slovenský výber má za sebou už štvrtú tohtosezónnu spoločnú akciu, počas ktorej sa v najcennejšom drese objavilo takmer 70 adeptov medzi korčuliarmi.

„Tieto dva zápasy nám ukázali aj generáciu mladších hráčov, ktorí si uhrali svoje a možno nám ukázali, že sa chcú pobiť o miesto na MS. Je dobré, že vieme takto rozšíriť základňu hráčov, ktorí by sa v budúcnosti mohli zjaviť v národnom drese trebárs na majstrovstvách sveta,“ myslí si šéf zväzu.

MS 2029 pod Tatrami

Šatan sa vyjadril aj na témy, ktoré sa priamo netýkajú reprezentácie. Prvou z nich je skutočnosť, že majstrovstvá sveta v roku 2029 by sa mali konať pod Tatrami.

„Uzávierka pre prihlášky bola 10. januára a podľa správ sme jediný kandidát, prihlásiť by sa už nemal nikto. Momentálne sme vo fáze, kedy očakávame telefonát a nejakú návštevu, ktorá príde skontrolovať našu pripravenosť. Malo by sa to udiať vo februári alebo marci. Potom to už bude len o Rade IIHF, ktorý by mal rozhodnúť počas májových MS vo Švédsku,“ informoval.

Kluby by nemali cítiť konsolidáciu

Témou debaty bol aj minulotýždový kongres SZĽH, na ktorom sa schvaľoval rozpočet.

„Pripravili sme taký rozpočet, ktorý je približne rovnaký ako vlaňajší. Snažíme sa o to, aby konsolidáciu v spoločnosti naše kluby nepocítili. Zväz a kluby sú momentálne v najlepšom ekonomickom stave, v akom boli. Momentálne dostavajú historicky najviac financií, takže aj mládež je zaistená a stabilná. Veríme, že majú podmienky nato, aby sa mohli rozvíjať,“ referoval Šatan. Pridal aj ďalšie správy.

„Chytáme do ďalšej sezóny, že máme nového partnera pre extraligu, teda aj profesionálne kluby budú veľmi dobre zabezpečené, ako ešte neboli. Aj v ďalšom roku by sme teda mali byť pripravení na to, aby kluby mohli pracovať, rozvíjať mládež a robiť to, čo je ich úlohou, pretože zväz si svoju úlohu splnil a financie pre kluby zabezpečil,“ uviedol.

Kľúčová podpora mládeže

Pri financovaní hokeja je vždy veľmi dôležité myslieť na mládež.

„Viac ako 5 miliónov eur ide do mládeže. Kľúč je platný už niekoľko rokov a schválili si ho samotné kluby. Je tam viacero rôznych programov, spôsobov či kľúčov, ako sa tie prostriedky rozdeľujú. Momentálne sa treba sústrediť na to, aby kluby mali kvalitných trénerov, vedeli ich zaplatiť a zabezpečiť rozvoj hráčov. Verím, že aj na tomto sa pracuje. Verím, že pomaly budeme napredovať a kluby nám budú vychovávať dobrých hráčov do reprezentácie,“ uzavrel Šatan.