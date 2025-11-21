Šéf kosovského zväzu sa v baráži Slovákov neobáva. Musí byť splnená jedna podmienka

Predseda kosovského futbalu je po štvrtkovom žrebe baráže európskej časti kvalifikácie MS 2026 optimisticky naladený a duelu so Slovenskom sa neobáva.
Kosovo Switzerland WCup Soccer
Kosovskí hráči oslavujú po tom, čo kosovský hráč Florent Muslija strelil gól svojho tímu počas zápasu kvalifikačnej B-skupiny o postup na MS 2026 medzi Kosovom a Švajčiarskom, v Prištine v Kosove v utorok 18. novembra 2025. Foto: SITA/AP
Prezident Kosovskej futbalovej federácie (FFK) Agim Ademi vyjadril optimizmus po štvrtkovom žrebe európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike.

Kosovo bude v semifinále baráže súperom slovenského mužstva, pričom zápas sa bude hrať v Bratislave. Úspešnejší tím z tohto súbora bude mať vo finále baráže výhodu domáceho prostredia proti niektorému dvojice Turecko – Rumunsko.

Ademi zdôraznil, že vzhľadom na vysokú úroveň všetkých tímov bude každý zápas v tejto fáze ako „finále“. Vyjadril však optimizmus ohľadom šancí Kosova na úspech a premiérový postup na vrcholné podujatie.

„Všetky stretnutia v tejto fáze sú ako finále, pretože všetky mužstvá sú silné. Nepovažujeme sa za favorita, ale verím, že ak podáme stopercentný výkon, prejdeme cez tento prvý krok a dostaneme sa až do finále, ktoré by sa malo odohrať v Prištine,“ povedal Ademi podľa kosovských médií a dodal: „Budem sa opakovať, ale ak naši hráči budú v dobrej forme a bez zranení a podajú maximálny výkon, môžeme dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Verím, že prvý krok zvládneme.“

