Šéf kosovského zväzu sa v baráži Slovákov neobáva. Musí byť splnená jedna podmienka

Prezident Kosovskej futbalovej federácie (FFK) Agim Ademi vyjadril optimizmus po štvrtkovom žrebe európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike.
Kosovo bude v semifinále baráže súperom slovenského mužstva, pričom zápas sa bude hrať v Bratislave. Úspešnejší tím z tohto súbora bude mať vo finále baráže výhodu domáceho prostredia proti niektorému dvojice Turecko – Rumunsko.
Žreb baráže o postup na MS vo futbale 2026: Slovensko v semifinále vyzve Kosovo, aj prípadné finále budeme hrať doma - FOTO
Ademi zdôraznil, že vzhľadom na vysokú úroveň všetkých tímov bude každý zápas v tejto fáze ako „finále“. Vyjadril však optimizmus ohľadom šancí Kosova na úspech a premiérový postup na vrcholné podujatie.
„Všetky stretnutia v tejto fáze sú ako finále, pretože všetky mužstvá sú silné. Nepovažujeme sa za favorita, ale verím, že ak podáme stopercentný výkon, prejdeme cez tento prvý krok a dostaneme sa až do finále, ktoré by sa malo odohrať v Prištine,“ povedal Ademi podľa kosovských médií a dodal: „Budem sa opakovať, ale ak naši hráči budú v dobrej forme a bez zranení a podajú maximálny výkon, môžeme dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Verím, že prvý krok zvládneme.“