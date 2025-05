Sedela za volantom, aj keď nemala. Opitá žena smrteľne zrazila talentovaného tenistu

Osemnásťročný tenisový talent zo strednej školy Loyola High School Braun Levi zomrel po tom, ako ho zrazilo vozidlo riadené opitou ženou.

Prechádzal sa vtedy s kamarátom po kalifornskom meste Manhattan Beach. Po nehode ho okamžite previezli do nemocnice, no napriek snahe lekárov sa ho nepodarilo zachrániť.

Tridsaťtriročná žena si sadla za volant aj napriek tomu, že jej zadržali vodičský preukaz za posledný priestupok, keď tiež šoférovala pod vplyvom alkoholu, informoval web sport.cz.

Levi bol stredoškolskou tenisovou hviezdou, od maturity ho delil len jediný mesiac a na jeseň mal nastúpiť na univerzitu vo Virgínii.

„Bol to jeden z najtalentovanejších hráčov, ktorí kedy hrali za túto školu,“ povedal tréner Brian Held, pod ktorého vedením Levi získal štyri stredoškolské tituly.

Rozlúčka s ním sa uskutoční 10. mája v škole, doplnil spomínaný web.

We are heartbroken to share the news of the passing of Loyola senior, Braun Levi.

Levi, 18, was a four-year Varsity starter for Loyola Tennis and cemented himself as one of the most accomplished student-athletes in program history, having just won a 4th consecutive league title. pic.twitter.com/824y4m55Cd

— Loyola High Athletics (@LoyolaAthletics) May 5, 2025