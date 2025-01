Schranz dal bodku za účinkovaním Slavie Praha v pohárovej Európe. Sťažoval sa na nízku produktivitu - VIDEO

Český futbalový klub SK Slavia Praha sa nepredstaví vo vyraďovacej časti Európskej ligy 2024/2025. V ligovej časti obsadili „zošívaní“ v 36-člennej tabuľke až 30. miesto s piatimi bodmi na konte.

Gólovú bodku za účinkovaním Slavie v tohtosezónnej pohárovej Európe dal slovenský reprezentant Ivan Schranz, ktorý v 76. minúte štvrtkového duelu proti švédskemu Malmö FF vyrovnal na konečných 2:2.

Účinkovanie v Európskej lige nevyšlo

„Za ten gól som veľmi rád. Keď však celkovo bilancujeme, táto sezóna v Európskej lige nám až tak nevyšla. Na druhej strane, darí sa nám v lige a na to chceme určite nadviazať aj na jar. Pohárovú Európu musíme hodiť za hlavu a poučiť sa na budúci ročník,“ povedal Schranz pre oficiálny web Slavie.

Priznal, že „zošívaní“ sa so súťažou chceli rozlúčiť víťazne. Karty však zamiešal aj zdravotný stav v kádri Pražanov. „Áno, aj ja som bol chorý. Postihlo to skoro všetkých z nás, čo rozhodne bolo poznať. O to viac, že sme tým prešli tesne pred ostrým štartom jari. Niektorí kľúčoví hráči vypadli zo zostavy, ale museli sme si s tým poradiť. To je jednoducho život,“ doplnil.

Herne obstáli, cieľom zostáva liga

A kde hľadať hlavné dôvody konca Slavie v Európskej lige? „Samozrejme, nízka produktivita nás stála veľa zápasov, ale zároveň by som povedal, že herne sme aj v ťažkých zápasoch obstáli a hrali sme naozaj proti silným súperom. Myslím si, že je tiež dobré povedať a zohľadniť. Tento rok to nevyšlo, ale stále nám zostáva liga, to je pre nás hlavný cieľ,“ skonštatoval 31-ročný Schranz.