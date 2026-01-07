Samsung na veľtrhu CES 2026 predstaví svoju víziu Tvoj AI parťák pre život

Spoločnosť Samsung Electronics predstavuje svoju víziu s názvom Tvoj AI parťák pre život (Your Companion to AI Living). Víziu predstavila v rámci akcie Prvé odhalenie na veľtrhu CES® 2026 v sále Latour Ballroom v Las Vegas v hoteli Wynn. Podujatie sa zameralo na AI ako filozofiu spoločnosti Samsung – základ, ktorý prepája výskum a vývoj produktov, prevádzku a používateľskú skúsenosť.
Akciu Prvé odhalenie otvoril TM Roh, generálny riaditeľ spoločnosti Samsung a šéf divízie Device eXperience (DX). Predstavil firemnú stratégiu v oblasti umelej inteligencie a vysvetlil, ako Samsung v rámci robustného, inteligentného a prepojeného ekosystému ponúkne používateľom skutočného AI parťáka, nie iba inteligentný softvérový produkt. Vďaka tomu sa v ére umelej inteligencie začína písať nová kapitola, v ktorej používateľov nečakajú len základné technologické služby, ale výrazne sa zmení aj ich každodenný život.
„Samsung vytvára jednotnejšie a personalizovanejšie zážitky v oblasti mobilných zariadení, zobrazovacích technológií, domácich spotrebičov a služieb,“ hovorí TM Roh.„Vďaka nášmu globálnemu ekosystému a integrácii umelej inteligencie do všetkých kategórií produktov je Samsung lídrom v poskytovaní zmysluplnejších každodenných zážitkov s umelou inteligenciou.“
Parťák pri zábave: zážitok nielen z obyčajného sledovania filmov a ďalšieho obsahu
Ďalej vystúpili SW Yong, prezident a riaditeľ divízie zobrazovacích zariadení Samsung Electronics, a spolu s ním Sukhmani Mohta, riaditeľ pre marketing a spoluprácu v tej istej divízii v Samsung Electronics America. Spoločne opísali, ako televízory, monitory a ďalšie displeje značky Samsung spájajú špičkový hardvér a vizuálnu umelú inteligenciu, vďaka čomu sa z bežných zariadení stávajú skutoční spoločníci pre chvíle zábavy. Samsung je svetovou jednotkou v oblasti televízorov už dve dekády a nová modelová séria je plne vybavená umelou inteligenciou, ktorá umožňuje úplne nové spôsoby ovládania a interakcie so zariadeniami.
Najväčšiu pozornosť v novej sérii na seba púta model Micro RGB s uhlopriečkou 130 palcov (330 cm), ktorý predstavuje obrovský skok vo veľkosti obrazovky aj v obrazovej kvalite. Ponúka doteraz najširší farebný rozsah aj kresbu detailov zo všetkých televízorov, ktoré Samsung kedy vyrobil, a zároveň má mimoriadne elegantný dizajn – rám Timeless Frame je taký nenápadný, že si ho takmer nevšimnete, a do popredia sa tak dostáva výlučne špičkový obraz. Mikroskopické červené, zelené a modré diódy svietia úplne samostatne, čo zaručuje vynikajúcu farebnú vernosť a prirodzené odtiene. O precízne spracovanie farieb v každej scéne sa stará procesor Micro RGB AI Engine Pro.
Skvelý obraz však nie je všetko – ďalšou veľkou výhodou nového radu je systém Vision AI Companion (VAC)[1], ktorý sa v tohtoročnom portfóliu nachádza v modeloch Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED aj UHD TV. Tento systém pomocou umelej inteligencie vylepšuje nielen samotné sledovanie, ale aj kulinárske zážitky a celkovú atmosféru. Dokáže totiž poradiť nielen s tým, čo si pustiť z televíznej ponuky, ale aj čo si k tomu pripraviť na jedenie, prípadne akú hudbu si pustiť k večeri.
K dispozícii sú aj intuitívne inteligentné režimy, ktoré prispôsobujú divácky zážitok na mieru. Pre futbalových fanúšikov je určený režim AI Soccer Mode Pro, v ktorom umelá inteligencia upravuje obraz aj zvuk tak, aby sa divák cítil ako na štadióne. Funkcia AI Sound Controller Pro umožňuje zosilniť alebo stlmiť hlasitosť davu na tribúnach, komentára či hudby v pozadí. Všetky príkazy je možné zadávať bežným konverzačným tónom.
Systém Vision AI Companion sa dokáže prispôsobiť aj rôznym životným štýlom používateľov. Ak napríklad sledujete vysielanie, v ktorom sa objaví lákavo vyzerajúce jedlo, stačí to povedať a televízor pre vás nájde recept. Iní používatelia zas ocenia odporúčania v oblasti zdravia a fitness. Inteligentný systém funguje naprieč rôznymi zariadeniami, takže sa napríklad spomínané recepty môžu zobraziť priamo na displejoch kuchynských spotrebičov alebo na novom prenosnom monitore The Movingstyle. Stačí príslušné zariadenie pripojiť k ekosystému SmartThings.
Ďalšou oblasťou, v ktorej je Samsung jednotkou už jedenásť rokov po sebe, sú soundbary. Tento rok firma navyše uvádza na trh aj dva nové Wi-Fi reproduktory Music Studio 5 a Music Studio 7, čím sa integrovaný hudobný ekosystém ešte viac rozširuje. Nové reproduktory umožňujú viac kombinácií v rámci audiosystému, zlepšujú kvalitu zvuku a zároveň pôsobia elegantne v akomkoľvek priestore. O ich nadčasový dizajn sa postaral renomovaný dizajnér Erwan Bouroullec – motív bodky predstavuje univerzálny symbol v hudbe aj výtvarnom umení a dokonale zapadá do dizajnovej stratégie Samsungu.
Elegantným dizajnom zaujme aj celý rad ďalších noviniek, ktoré Samsung predstavuje na CES 2026. Nový ultratenký televízor OLED S95H má sofistikovaný rám, vďaka čomu pôsobí ako umelecké dielo z galérie. Prenosný projektor The Freestyle+ je, podobne ako mnohé ďalšie zariadenia, vybavený systémom Vision AI Companion a vďaka nemu umožňuje premietať nielen na stenu či strop, ale aj na nerovné povrchy – pokojne do rohu miestnosti alebo na závesy.
[1] Funkcia je dostupná vo vybraných regiónoch a modeloch. Dostupnosť a podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od regiónu a podmienok sledovania. Hlasové príkazy rozpoznávajú angličtinu, francúzštinu, španielčinu, portugalčinu, nemčinu, taliančinu a kórejčinu, nie všetky prízvuky, dialekty a výrazy však môžu byť rozpoznané. Táto funkcia poskytuje obsah vytvorený umelou inteligenciou, ktorého presnosť nie je zaručená, preto je potrebné výsledky overiť. Vyžaduje špecifické diaľkové ovládanie Bluetooth (TM2660H/TM2661H) (pri niektorých modeloch sa predáva samostatne). Diaľkové ovládanie dodávané v balení pri niektorých modeloch (M70H/U800H) nepodporuje rozpoznávanie hlasu. Vyžaduje buď Mobile Quick Remote, alebo samostatne zakúpené diaľkové ovládanie Bluetooth. Funkcia je prístupná pomocou tlačidla AI alebo tlačidla Home (dlhým stlačením) na diaľkových ovládačoch bez tlačidla AI.
