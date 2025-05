Šampionát v Dánsku a Švédsku sprevádza niekoľko problémov, kvalita ľadu aj nízka návštevnosť - VIDEO, FOTO

Aktuálne hokejové majstrovstvá v Dánsku a Švédsku prinášajú viacero problémov. Jedným z nich je kvalita ľadu v oboch arénach, ktorú sa organizátori podujatia snažia zvýšiť dlhšou prestávkou medzi jednotlivými tretinami, predĺžili ju z 15 na 17 minút.

Druhým a nemenej vážnym problémom je návštevnosť na zápasoch. Samozrejme, výnimkou sú zápasy domácich výberov, ktoré majú ako jediné päťciferný priemer divákov na svojich dueloch.

Doterajšie zápasy Slovenska na MS sledovalo v priemere 5922 fanúšikov, toto číslo však výrazne ovplyvnil úvodný súboj na turnaji, v ktorom nastúpili proti domácim Švédom.

Ich ďalšie stretnutia proti Slovinsku, Rakúsku a Francúzsku však podľa oficiálnych štatistík sledovalo 3870, 4375 resp. 2915 divákov.

Priemerná návšteva na zápasoch úradujúcich majstrov sveta Čechov je síce o niečo vyššia (7028 priaznivcov), ich ostatné meranie síl proti Maďarsku (6:1) však naživo sledovalo oficiálne len 2939 divákov.

„Reálne ich bolo rozhodne menej,“ upozornil web hokej.cz.

„Je to smutné. Úprimne neviem, prečo to dávajú do takých miest, kde nechodia fanúšikovia a nezaujíma ich to. V Česku to bolo samozrejme najlepšie, držíme rekord, ľudí to baví,“ prezradil skúsený útočník David Pastrňák podľa spomenutého portálu.

Česi v doterajších štyroch zápasoch stratili len jeden bod, keď v úvodnom súboji zdolali vicemajstrov sveta Švajčiarov 5:4 po predĺžení. Neskôr si pripísali tri víťazstvá a štvrťfinále by im už nemalo ujsť.