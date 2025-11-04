Sám doma v myšacom šate? Myši v akcii: Vianočná pasca prináša Vianoce plné humoru a dobrodružstva!

Do kín mieri Myši v akcii: Vianočná pasca, rozkošná sviatočná komédia pre celú rodinu, ktorá spája láskavý príbeh, vtipné situácie a skvelé prepojenie hravého a animovaného filmu.
Predstavte si Sám doma, len s hrdinami, ktorí merajú len pár centimetrov. Film Myši v akcii: Vianočná pasca rozpráva príbeh myšacej rodinky, ktorej pokojnú vianočnú idylku naruší nečakaný príchod ľudskej rodiny. A keď sa myši cítia ohrozené, rozhodnú sa brániť svoj domov. A to vynaliezavo, odvážne a s humorom, ktorý zaručene pobaví deti aj dospelých.
Zápletka sa odohráva v útulnom vidieckom dome, kde sa stretávajú dva svety. Ten myší a ten ľudský. Každý z nich túži po pokoji a mieste, ktoré môže nazývať domovom. Z pôvodne pokojného prežitia vianočných sviatkov sa stane akčné, hravé a vtipné dobrodružstvo plné pascí, trikov, svetielok a sviatočného chaosu. Kto vyhrá tieto Vianoce?
Na toto dobrodružstvo nezabudnete!
Režisér Henrik Martin Dahlsbakken, známy svojím citom pre obraz a atmosféru, vytvára so scenáristkou Susanne Skogstad vizuálne pôsobivý mix realizmu a rozprávky. Ich spoločná práca prináša film, ktorý nielen dojme, ale aj rozosmeje a ktorý dokazuje, že aj tí najmenší hrdinovia dokážu veľké veci.
Príbeh je inšpirovaný najväčšími hollywoodskymi vianočnými komédiami. A tak môžeme zaručiť, že film Myši v akcii: Vianočná pasca ponúka akciou nabitý príbeh o odvahe, priateľstve a rodine. Ľudia hľadajúci pokojný úkryt na vidieku sa nevedomky ocitnú uprostred územia, kde vládne myšacia komunita a rozpúta sa hravá, vtipná aj dojímavá bitka o to, kto si získa Vianoce.
Myši v akcii: Vianočná pasca je sviatočná filmová udalosť, ktorá vám prinesie úsmev, radosť a poriadnu dávku vianočnej atmosféry. Je to film, ktorý poteší všetky vekové kategórie od najmenších až po tých, ktorí si Vianoce radi užívajú s nostalgiou a humorom.
Táto pozoruhodná snímka prichádza do slovenských kín už tento týždeň od 6. novembra v distribúcii Continental film. Pripravte sa na sviatočný filmový zážitok, ktorý vám pripomenie, že aj tie najmenšie tvory dokážu spôsobiť tie najväčšie vianočné dobrodružstvá.
