S kým by ste chceli stráviť večnosť?

Keď Larry (Miles Teller) nečakane zomrie skôr ako jeho manželka Joan (Elizabeth Olsen), šokovaný sa ocitne na rušnej a ľuďmi preplnenej Medzistanici, kde premotivovaní predajcovia ponúkajú nekonečné spektrum možných posmrtných životov. Larry má len jeden týždeň na to, aby sa rozhodol, kde a s kým chce zostať na veky. Joan dorazí krátko po ňom, takže sa všetko zdá jasné. Ani jeden z nich netuší, že na Joan tam už 67 rokov jej prvý manžel Luke (Callum Turner). A ona zrazu stojí pred nemožnou voľbou – zostať s mužom, s ktorým strávila celý život, alebo s tým druhým, ktorý jej sľubuje večný život, aký žiť mohla.
V roku 2022 sa scenár Patricka Cunnanea filmu NAVŽDY S TEBOU? Dostal až na vrchol slávneho hollywoodskeho čierneho zoznamu úžasných scenárov, ktoré ešte neboli natočené. Opis fantastickej medzistanice, kam sa ľudia dostanú po smrti, a ktorá presne kopíruje pozemské záležitosti, bol nesmierne zábavným čítaním s dvoma dojímavými ľúbostnými príbehmi. Napokon sa jej ujal režisér David Freyne, ktorý mal vlastnú víziu spracovania tohto nie úplne ľahkého námetu: „Pre mňa bolo dôležité, aby pre Joan, nech by voľba bola akokoľvek náročná, skutočne neexistovalo správne alebo nesprávne rozhodnutie. Neexistuje dobrý ani zlý chlap. Páči sa mi predstava, že diváci budú polemizovať o tom, či urobila dobre alebo nie. Celý život som sníval o tom, že budem nakrúcať romantické komédie ako zo starých čias. Milujem tú éru, keď romantické komédie dokázali povedať všetko, mali svoju hĺbku a diváci ich nepovažovali za ľahší žáner. Toto bola moja šanca. Večnosť sa síce odohráva v posmrtnom živote, ale pre mňa bolo dôležité, že postavy sú zapletené do konfliktov, ktoré pôsobia veľmi ľudsky a veľmi verne zodpovedajú našim životným skúsenostiam.“
Keď Freyne dokončil prepis scenára a začal pracovať na ďalšej fáze nakrúcania, začali sa mu ozývať herci, čo ho utvrdilo v tom, že ide dobrým smerom. Miles Teller, hviezda filmov Whiplash či Top Gun: Maverick, sa potešil, že stvárni úplne iný typ postavy, aké dostával doteraz. „NAVŽDY S TEBOU? bol bezpochyby jeden z najvtipnejších scenárov, aké som v živote čítal, a to ma nadchlo. Už dávno som netočil komédiu, a zabudol som, koľko kreativity sa v tomto žánri skrýva. Náš film nie je len vtipný, ale aj poetický a dojímavý, a krásne hovorí o živote, láske a stratách, a to bola pre mňa silná kombinácia.“ Rovnako Elizabeth Olsen, medzi fanúšikmi obľúbená ako superhrdinka The Scarlet Witch z Marvelu cítila, že jej srdce začínalo biť rýchlejšie, keď čítala o Joaninej nemožnej voľbe. „Toto nie je obyčajná ľúbostná zápletka, pretože Joan sa musí rozhodnúť o láske mimo bežného rámca pozemského času a okolností. Jej rozhodnutie je tentoraz skutočne o večnosti a táto dilema ma veľmi priťahovala. A dostala ma aj režisérova vízia života po živote.“
Pravidlá tohto posmrtného života sa veľmi rýchlo vyjasnia. Každý, kto zomrie, sa prebudí vo vlaku, z ktorého jemne omámený a zmätený vystúpi v tej podobe a veku, kedy bol najšťastnejší v živote. Ocitne sa na Medzistanici, čo je niečo medzi veľkolepou železničnou stanicou, kongresovým centrom a hotelom z polovice minulého storočia. Toto miesto je plné reklám a propagačných stánkov, v ktorých uhladení predajcovia ponúkajú tisíce možností, ako stráviť večnosť. Ale platí tu prísne pravidlo – akonáhle si vyberiete svoju večnú destináciu, niet cesty späť. A ak sa niekto nevie rozhodnúť, zamestná sa ako člen personálu Medzistanice a bude bývať v malej garsónke, kým nebude pripravení ísť ďalej.
Romantická komédia NAVŽDY S TEBOU? mala svetovú premiéru v septembri na Filmovom festivale v Toronte a všeobecne bola veľmi pozitívne prijatá aj kritikou aj divákmi. Všetci sa zhodujú v tom, že chémia medzi ústrednou trojicou postáv funguje absolútne dokonale. Do slovenských kín vstupuje už tento štvrtok, 27. novembra v dvoch verziách. s českým dabingom a slovenskými titulkami.
