S akými oknami znížite svoje výdavky za vykurovanie?

Ak patríte k tým ľuďom, ktorí hľadajú možnosti, ako by mohli vo svojej domácnosti efektívne minimalizovať náklady na vykurovanie, poradíme vám, skontrolujte si okná. Práve tadiaľ uniká pomerne veľké množstvo energie. Najjednoduchšia a často aj najrýchlejšia cesta, ako ušetriť za vykurovanie, je práve výmenou starých okien za nové.

Problém s nadmerným únikom tepla cez okná sa však netýka iba starších domov, ale aj novostavieb s nedostatočne tesniacimi oknami. Vymeňte okná za okná INCON a výrobca vám garantuje až 30 % úspory energie za vykurovanie. V prípade, že takúto úsporu nedosiahnete, rozdiel vám INCON zaplatí.

Kedy okná vymeniť?

Výmena okien je nevyhnutná najmä vtedy, keď:

sú okná zničené alebo je ich profil prehnutý či inak poškodený,

chcete znížiť účty za vykurovanie,

sa cez staré okná šíri do interiéru priveľa hluku z exteriéru,

okná dobre netesnia,

sa okná ťažko otvárajú či zatvárajú,

sa staré okná rosia v medzisklennom priestore,

plánujete kompletnú rekonštrukciu staršej nehnuteľnosti.

Okná, ktoré sa nerosia

Rozdiely medzi starými oknami, bežnými novými oknami a oknami INCON sú väčšie, než by ste si mysleli. „Overili sme si, že aj keď okná od rôznych výrobcov papierovo (certifikátmi) preukazujú rovnaké vlastnosti, v skutočnosti je medzi nimi veľký rozdiel. To sa týka životnosti, ovládania, ale hlavne úspor energie. Staré alebo nekvalitné okná spôsobujú veľké úniky tepla, krútia sa, majú nevyhovujúce kovanie aj tesnenia, a navyše sú často zle namontované. V rodinnom dome sa tak zbytočne stratí takmer polovica, v byte dokonca aj viac ako polovica tepla,“ zdôrazňuje Ladislav Pavlovič, obchodný riaditeľ spoločnosti INCON. Rozdiely medzi oknami dokáže odhaliť aj termokamera. Tú však doma nepotrebujete. Netesnosti a horšia kvalita okien sa prejaví ich zarosením. S oknami INCON však problémy s rosením mať nebudete! Navyše si s nimi zvýšite komfort bývania i celkovú energetickú efektívnosť stavby.

Ako zbytočne neprichádzať o teplo

Nie je okno ako okno. Ich správny výber je preto nesmierne dôležitý. Okná INCON sú špičkovej kvality, majú dlhú životnosť, výborné tepelnoizolačné vlastnosti i kvalitné zasklenie a kovanie. Na nové okná nemusíte dlho čakať, doma ich budete mať už do 2-4 týždňov (v závislosti od zvolenej farby) a výrobca sa postará aj o odbornú montáž. Investícia do okien tejto značky sa vám vráti už od 8 rokov. Komplexnú ponuku okien, vchodových dverí a posuvných systémov z PVC, hliníka aj dreva si môžete pozrieť i vyskúšať v showroomoch INCON po celom Slovensku, prípadne si môžete ponuku vyžiadať aj online. Ak sa rozhodnete pre rekonštrukciu domu, ktorej súčasťou bude i výmena okien, môžete požiadať o štátny príspevok. Dotácia na obnovu domu sa môže vyšplhať do výšky až 19 000 eur.

Úspory energie za vykurovanie až 38 %

Výmena okien prináša reálne úspory, čo si môžeme ukázať na konkrétnom príklade. Rodinný dom v Žilinskom kraji s rozlohou 180 m2 bol postavený v roku 2005 a majitelia sa vtedy rozhodli investovať do plastových okien s profilom 70 mm a dvojsklom. Okná im slúžili dobre a boli spokojní. „Naši susedia však začali postupne okná na svojich domoch meniť. Najskôr sme si hovorili, že ide o zbytočnú investíciu, ale keď nám potom ukázali ich vyúčtovanie za elektrinu a plyn, zmenili sme názor. Dnes sme za to radi, pretože vzhľadom na súčasnú situáciu máme náskok, stavebný aj finančný,“ hovorí majiteľ rodinného domu. V roku 2021 tak pristúpili k výmene okien. Zvolili si plastové okná INCON Komfort EVO s rozšírenou stavebnou hĺbkou 82 mm a trojsklom. Toto okno obsahuje o 25 % viac materiálu ako bežné plastové okno, preto sa nekrúti a nedá sa ľahko vypáčiť. Uzavretá rámová výstuha zvyšuje pevnosť rámov a podporuje stabilitu okien, hlbšie uloženie skla obmedzuje rosenie. Jeho súčasťou je aj stredové tesnenie a tri tesniace roviny, vďaka čomu okno poskytuje vynikajúcu tepelnú a akustickú izoláciu. Majitelia touto výmenou dosiahli úspory energie za vykurovanie vo výške až 38 %. Výmena okien sa im vyplatila a rodina dokázala ušetriť nemalú čiastku v rozpočte svojej domácnosti.

