Rýchly prístup k lekárovi vďaka aplikácii Meddi – v apríli zadarmo pre všetkých klientov Dôvery

Počas celého apríla môžu všetci klienti zdravotnej poisťovne Dôvera využívať lekára na telefóne úplne zadarmo. Stačí si stiahnuť aplikáciu Meddi, zaregistrovať sa a získať 30 dní bezplatných lekárskych konzultácií. Táto jedinečná možnosť vám umožní bezplatne konzultovať zdravotný stav s lekárom – či už ide o akútne problémy alebo dlhodobé zdravotné problémy. Stačí si stiahnuť aplikáciu Meddi v obchode AppleStore alebo GooglePlay a zaregistrovať sa. Nezáleží na tom, kedy si aplikáciu v apríli stiahnete, vždy máte 30 dní zadarmo.

Po tomto čase si každý používateľ môže vybrať, či si zaobstará predplatné – pre seba alebo celú rodinu – s neobmedzeným počtom lekárskych konzultácií, alebo zostane pri základnej verzii aplikácie, ktorá zahŕňa jednu konzultáciu s lekárom ročne. Ostatné si môže zaplatiť individuálne podľa vlastných potrieb.

Foto: Meddi

Zdravotná poisťovňa Dôvera predstavila možnosť spojiť sa s lekárom cez telefón v septembri minulého roka s cieľom urobiť zdravotnú starostlivosť pre svojich klientov pohodlnejšou a dostupnejšou. „Sme presvedčení, že telemedicína je neoddeliteľnou súčasťou modernej zdravotnej starostlivosti a chceme verejnosť naučiť, ako ju využívať. Táto forma zdravotnej starostlivosti umožňuje pacientom konzultovať menšie zdravotné ťažkosti bez toho, aby museli osobne navštíviť lekára. Ušetrí im to čas a zbytočné cestovanie. Telemedicína pomáha lekárom lepšie plánovať starostlivosť o pacientov a znižuje preťaženie pohotovostí,“ hovorí MUDr. Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Dôvere.

Aplikácia MEDDI poskytuje odbornú lekársku pomoc odkiaľkoľvek a kedykoľvek bez nutnosti osobnej návštevy lekára. Vďaka rýchlemu spojeniu s lekárom, ktoré je zaručené do 30 minút od požiadania, šetrí pacientom čas a uľahčuje prístup k zdravotnej starostlivosti.

„Naším cieľom je podporiť preťažený systém zdravotnej starostlivosti, ktorý zápasí s nedostatkom lekárov. Vďaka aplikácii MEDDI majú pacienti prístup k lekárom 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez ohľadu na sviatky alebo víkendy,“ hovorí Jiří Pecina zo spoločnosti MEDDI Hub, ktorá poskytuje technologické riešenie aj samotnú zdravotnú starostlivosť.

Foto: Meddi

Ako MEDDI funguje?

Aplikácia MEDDI umožňuje spojenie s lekárom prostredníctvom videohovoru alebo telefonického hovoru – lekár si vás vypočuje, vykoná konzultáciu a navrhne ďalší postup, prípadne odporučí fyzickú návštevu lekára. Aplikácia vám tiež môže jednoducho zaslať elektronický lekársky predpis (recept). Lekári sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, dokonca aj počas sviatkov a víkendov. Všeobecný lekár alebo pediater je vám k dispozícii do 30 minút od podania žiadosti. Špecialista do 48 hodín, čo výrazne skracuje čakacie doby v porovnaní s bežnými ambulanciami.

Foto: Meddi

O aplikácii MEDDI

Aplikácia MEDDI je na trhu od roku 2020. Je to telemedicínska aplikácia, ktorá slúži ako most medzi pacientmi a lekármi. Vďaka aplikácii sa môžete bezpečne spojiť s lekármi kedykoľvek a kdekoľvek, doslova 24 hodín denne a 7 dní v týždni, a prostredníctvom aplikácie riešiť akýkoľvek zdravotný problém. Spojenie s lekárom prostredníctvom aplikácie je navyše často bezpečnejšie ako priama návšteva lekára, a to vďaka možnosti vyhnúť sa zbytočnému kontaktu s chorým v čakárni lekára, čo používatelia aplikácie MEDDI oceňujú najmä počas chrípkových a iných vírusových ochorení. Využitie aplikácie MEDDI však nekončí pri spojení pacientov s lekármi – aplikácia napríklad dokáže ukladať rôzne zdravotné údaje, je možné zdieľať informácie zo smartfónov s lekármi a lekár môže prostredníctvom aplikácie zasielať elektronické recepty na základe online konzultácie, ktoré je možné využiť na okamžité objednanie lieku do pobočky siete lekární Dr.Max.

https://www.meddi.com/sk

Informačný servis