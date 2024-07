Russel Crowe opäť v úlohe kňaza, ktorý bojuje s démonmi

Fanúšikovia hororového žánru sa môžu tešiť na ďalší titul, v ktorom sa diabol prevtelí do ľudskej bytosti. Držiteľ Oscara Russell Crowe v ňom stvárňuje problémového herca, ktorý sa snaží oživiť svoju kariéru postavou kňaza v nadprirodzenom horore o exorcizme. Lenže to, čo sa spočiatku javilo ako zásah šťasteny, zrazu začne naberať mimoriadne temný spád. Film EXORCIZMUS je nakrútený ako film vo filme a do slovenských kín príde už 11. júla.

Po tragickom incidente počas natáčania temného hororového filmu dostane kontroverzný herec Anthony (Russell Crowe) druhú šancu naštartovať svoju upadajúcu kariéru. Nakrúcanie sa však nesie v znamení nečakaných komplikácií a Anthony sa začína správať veľmi podivne, čo vyvoláva otázky nielen o jeho minulosti, ale aj o samotnej podstate filmu. Jeho 16-ročná dcéra Lee Miller (Ryan Simpkins) sa snaží pochopiť, či otec opäť podľahol svojim starým závislostiam, alebo tentokrát ide o niečo omnoho zlovestnejšie.

Foto: Forum Film

Režisérom a scenáristom EXORCIZMU je Joshua John Miller, ktorého otec Jason Miller hral osudom skúšaného otca Karrasa v legendárnom Exorcistovi Williama Friedkina z roku 1973. Otec svojmu malému synovi vtedy farbisto popisoval nielen desivé scény zo samotného filmu, ale aj temné udalosti, ktoré sprevádzali nakrúcanie: záhadné požiare, podivné úmrtia a celoživotné zranenia. Zažil aj to, ako ho na ulici zastavil neznámy kňaz a varoval ho, že „keď sa odvážime ukázať diablovu tvár, on sa nám pomstí“. Tento strašidelný zážitok ho ešte dlho prenasledoval v myšlienkach a fascinácia „prekliatymi filmami“ sa z neho preniesla aj na syna. A tak sa v dobe, kedy cirkev, ktorá by mala byť zdrojom radosti a útechy, čelila nespočetným kauzám zneužívania a hanby, zrodil nápad nakrútiť takýto film. A zasadiť jeho dej do Hollywoodu, ktorý má vo svojej podstate s cirkvou veľa spoločného.

EXORCIZMUS sa zrodil z tohto „meta“ guláša. Tvorcovia chceli aktualizovať vzorec filmu o posadnutosti pre svet, kde žiadna skupina nemá monopol na dobro a slušnosť. Vďaka výnimočnému obsadeniu a tvorivému tímu sa im podarilo vyrozprávať príbeh o tom, že všetci sme zraniteľní voči temnote, ak nedokážeme čeliť svojim démonom. Diabol sa môže pomstiť, ale inú možnosť ako postaviť sa mu na odpor, nemáme.

Foto: Forum Film

Predstava zla a temných síl, ktoré sa často skrývajú pod povrchom každodenného života, je desivá. Presne na tejto takmer neviditeľnej hranici medzi skutočným a nadprirodzeným svetom sa EXORCIZMUS odohráva. Hlavná postava Tony Miller (Russell Crowe) bol kedysi veľkou hollywoodskou hviezdou, ale smrť manželky a následná závislosť na alkohole a drogách ho zničili. Teraz dostal poslednú šancu usporiadať si svoj život a rodinu. Tony by nikdy nezapredal dušu diablovi, aby sa znovu dostal výslnie, ale čoskoro začne mať pocit, že diabol sa o neho pokúša bez ohľadu na jeho vôľu. Režisér (Adam Goldberg) v snahe dosiahnuť maximálnu autenticitu hereckého prejavu Tonyho neustále ponižuje a núti ho konfrontovať sa s traumami z minulosti, čím roztáča špirálu jeho sebadeštrukcie. Tonyho dcéra sa snaží otcovi pomôcť a preto požiada o pomoc odborného poradcu štábu pre náboženské otázky, otca Conora. Potrebuje zistiť, či sa otec pod tlakom náročného nakrúcania vrátil späť k starým závislostiam alebo otvoril bránu k niečomu zlovestnejšiemu.

Pre tvorcov bol Russell Crowe prvou voľbou pre obsadenie hlavnej postavy, pretože nesie v sebe vnútornú silu a energiu, ktorá z neho dokáže urobiť monštrum. A hercovi sa zase páčil scenár, v ktorom dostal úlohu v úlohe a mohol si zahrať tak trochu seba samého – herca. Z vedľajších postáv určite divákov zaujme otec Conor, jezuitský kňaz, odborník na exorcizmus, ktorý má skoro 80, fajčí, pije a hrá na klavíri. Stvárnil ho David Hyde Pierce, ktorého preslávila úloha Dr. Nilesa Cranea v legendárnom sitcome FRASIER.

Film EXORCIZMUS bude mať v slovenských kinách premiéru 11. júla.

