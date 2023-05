Rusov znepokojuje balík britskej vojenskej pomoci, Ukrajine to podľa Peskova skomplikuje situáciu

Rusko vníma oznámenie Spojeného kráľovstva o novom balíku vojenskej pomoci pre Ukrajinu „extrémne negatívne“. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

„Veľká Británia ašpiruje na to, aby mohla zaujať prvé miesto medzi krajinami, ktoré pokračujú v zásobovaní Ukrajiny zbraňami,“ povedal Peskov.

Nový balík pomoci

„Nemôže to mať žiadny významný vplyv na priebeh špeciálnej vojenskej operácie, ale povedie to k ďalšiemu ničeniu a odvetným akciám. Ukrajine to komplikuje situáciu,“ dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok nachádza na návšteve Veľkej Británie. V ostatných dňoch pricestoval i do ďalších európskych mocností, keď zavítal do Talianska, Nemecka a Francúzska.

Podľa vyhlásenia Downing Street britský premiér Rishi Sunak v pondelok oznámi nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu.

Dodajú aj strely dlhého doletu

Ako sa uvádza vo vyhlásení, bude obsahovať „stovky rakiet protivzdušnej obrany a ďalšie bezpilotné vzdušné systémy vrátane stoviek nových útočných bezpilotných lietadiel s dlhým doletom s dosahom viac ako 200 km“.

Londýn navyše minulý týždeň potvrdil dodanie striel dlhého doletu Ukrajine, aby sa mohla brániť proti ruskej invázii.

Britský minister obrany Ben Wallace pre spravodajskú televíziu CNN označil tento dar za „najlepšiu možnosť, ako sa brániť pred pretrvávajúcou brutalitou Ruska“.