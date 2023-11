Rusko pravdepodobne zhromažďuje riadené strely, použiť ich môže na zničenie ukrajinskej civilnej infraštruktúry

Rusko už takmer dva mesiace nepoužilo svoje „popredné riadené strely“, ktoré vystreľuje zo svojej flotily ťažkých bombardérov. Podľa spravodajského hlásenia britského ministerstva obrany o vojne na Ukrajine pravdepodobne zhromažďuje značné zásoby týchto zbraní.

Je pravdepodobné, že Moskva použije tieto rakety, ak sa rozhodne zopakovať vlaňajšiu zimnú kampaň na zničenie ukrajinskej civilnej infraštruktúry. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.

Ministerstvo na platforme X tiež uviedlo, že Rusko cez víkend poslalo na Ukrajinu zhruba 50 dronov Šáhid, ktoré primárne smerovali na Kyjev. Podľa rezortu to bolo na dvoch osiach: od Kurska na východe a od Krasnodaru na juhovýchode.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 November 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/u5M50Sfnzr

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aFWIQWgLoL

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 21, 2023