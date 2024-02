Rusko podľa Shappsa nesmie vyhrať vojnu, diktátorské režimy by v tom prípade mohli zaútočiť na Západ

Západ podľa britského ministra obrany Granta Shappsa musí zabezpečiť, aby Rusko svoju vojnu na Ukrajine prehralo. V opačnom prípade riskuje, že ho napadnú diktátorské režimy.

„Režimy, ktoré neveria v demokraciu„, pozorujú vojnu na Ukrajine a mohli by začať útočiť na Západ, ak by dospeli k záveru, že „stráca energiu„, povedal Shapps pre denník The Telegraph. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Všetci to pozorujú – Iránci sa pozerajú. Stratili sme energiu, stratili sme vytrvalosť a odchádzame? Čína sa bude pozerať do Indo-Pacifiku, Severná Kórea sa bude pozerať. Je životne dôležité pre naše vlastné národné záujmy a rozhodne pre západný civilizovaný svet, aby bola Ukrajina úspešná pri obrane svojej krajiny,“ povedal šéf britského rezortu diplomacie.