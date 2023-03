Rusko môže pokračovať vo vojne ďalšie dva roky, podľa šéfa vojenskej rozviedky na to má zdroje

Rusko má zdroje na to, aby pokračovalo vo vojne na Ukrajine ďalšie dva roky. Vo štvrtok to povedal šéf litovskej vojenskej spravodajskej služby Elegijus Paulavičius s tým, že to však bude závisieť aj od podpory od iných štátov. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.

„Zdroje, ktoré má momentálne Rusko by stačili na pokračovanie vojny v súčasnej intenzite dva roky,“ skonštatoval šéf rozviedky.

„Ako dlho je Rusko schopné viesť vojnu, bude tiež závisieť od podpory ruskej armády zo štátov, ako je Irán a Severná Kórea. Ale ak sa pozriete na to, čo má dnes Rusko, ako napríklad strategická rezerva, vybavenie, munícia, výzbroj – môže ju viesť v súčasnej intenzite dva roky,“ dodal.