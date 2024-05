Ruské útoky v Charkovskej oblasti môžu byť pokusom o vytvorenie nárazníkovej zóny, Ukrajina očakáva ďalšie akcie

Útoky na Vovčansk v Charkovskej oblasti by podľa analytikov mohli znamenať začiatok ruského pokusu o vymedzenie „nárazníkovej zóny“. Ruský vodca Vladimir Putin sa začiatkom tohto roka zaviazal vytvoriť takúto oblasť, aby zastavil časté ukrajinské útoky na Belgorodskú oblasť a ďalšie ruské pohraničné regióny.

Ukrajina už skôr uviedla, že si je vedomá toho, že Rusko zhromažďuje tisíce vojakov pozdĺž severovýchodnej hranice v blízkosti Charkovskej a Sumskej oblasti. Zatiaľ čo ruské sily vykonali svoj posledný pozemný výpad na východe Ukrajiny, predstavitelia ukrajinských spravodajských služieb uviedli, že očakávajú, že okupanti zaútočia aj na severovýchode.

Evakuácia obyvateľov

Hoci Rusko pravdepodobne nedokáže dobyť Charkov, druhé najväčšie ukrajinské mesto, mohlo by to prinútiť Ukrajinu, aby poslala do regiónu viac vojakov, čím by podľa správy AP zostali ďalšie oblasti zraniteľnejšie voči útokom. Nútenie ukrajinských úradov evakuovať civilistov tiež pravdepodobne spôsobí narušenie a odkloní zdroje.

„Celé mesto je teraz pod masívnym ostreľovaním, nie je bezpečné tu zostať,“ povedal šéf vojenskej správy vo Vovčansku Tamaz Gambarašvili pre ukrajinský rozhlas Hromadske.

Obnovená ofenzíva

Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že boje proti ruským sabotážnym a prieskumným skupinám pokračovali aj popoludní. Ukrajina vyhnala ruských vojakov z väčšiny Charkovskej oblasti v roku 2022, v prvom roku totálnej vojny.

Po minuloročnej ukrajinskej protiofenzíve sú však ruské sily späť v ofenzíve a pomaly postupujú v Doneckej oblasti. Viac ako dva roky po invázii sa ruské operácie hýbu, kým Ukrajina čelí nedostatku personálu a zásob zbraní a munície.

Ukrajinské sily boli pripravené na nový ruský pozemný útok na hraniciach severovýchodnej Charkovskej oblasti, uviedol v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že Rusko môže poslať viac vojakov na podporu svojho pokusu o postup.