Ruské letectvo zbombardovalo na Ukrajine veľký sklad slnečnicového oleja

Ruské sily podnikli v sobotu nadránom letecký útok na obrovský sklad slnečnicového oleja v ukrajinskej Odeskej oblasti, pri ktorom jeden človek zahynul a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Okrem toho bolo pri bombardovaní zničených niekoľko tisíc ton oleja.
„Najväčší ukrajinský terminál rastlinného oleja spoločnosti Allseeds Black Sea bol v sobotu skoro ráno zasiahnutý bombardovaním,“ povedal pre agentúru AFP obchodný riaditeľ firmy Cornelis Vrins a dodal, že jeden zamestnanec prišiel o život a ďalší dvaja utrpeli zranenia.
„Pri útoku, ktorý spoločnosti spôsobil najväčšie škody od začiatku vojny, bolo zničených niekoľko tisíc ton slnečnicového oleja,“ dodal spoluzakladateľ jedného z najväčších ukrajinských producentov rastlinného oleja.
Cieľom sú pobrežné oblasti
„Rusko sa opäť snaží obmedziť prístup Ukrajiny k moru a blokovať naše pobrežné oblasti,“ povedal na margo rozsiahlych piatkových a sobotných útokov na Odeskú oblasť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý dodal, že nariadil rýchle zavedenie „dočasných infraštruktúrnych riešení, aby ľudia mali všetky potrebné zdroje“.
Moskva sa mstí
Moskva predtým uviedla, že rozšíri útoky na ukrajinské prístavy ako odvetu za útoky Kyjeva na jej ropné tankery.
Ukrajina so svojím rozvinutým poľnohospodárskym sektorom je podľa analytikov popredným svetovým producentom slnečnicového oleja a útoky na exportnú infraštruktúru môžu narušiť trhy a obmedziť štátne príjmy.