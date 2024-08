Rusi a Bielorusi prichádzajúci z Maďarska neostanú pracovať na Slovensku, odradia ich nízke mzdy a nedostatok bytov

Rusi a Bielorusi prichádzajúci z Maďarska neostanú pracovať na Slovensku. Podľa analytika Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) Jána Košča budú pokračovať ďalej na západ. Maďarsko na konci júla zjednodušilo podmienky vstupu pre občanov Ruska a Bieloruska na svoje územie.

Tým, že Budapešť zaradila Rusov a Bielorusov do programu udeľovania tzv. národnej karty, môžu vstúpiť do EÚ cez Maďarsko bez akýchkoľvek bezpečnostných kontrol a voľne sa presúvať do iných krajín únie. To by mohlo spôsobiť prísun Rusov a Bielorusov aj na Slovensko.

Vplyv na slovenský pracovný trh

Odborník KOZ SR však pochybuje, že by tieto okolnosti nejako zásadne ovplyvnili slovenský pracovný trh.

„Predovšetkým preto, že na Slovensku sú nízke mzdy. V Poľsku, Česku a Rakúsku sú vyššie, v Maďarsku sú vyššie v parite kúpnej sily. Takže väčšina z nich, keď sa dostane do EÚ, pôjdu ďalej na západ,” vyhlásil Ján Košča.

Zároveň dodal, že slovenský pracovný trh potrebuje v súčasnosti najmä operátorov do montovní, ktorí pracujú na zmeny, a to nie je často lákavá práca. Rovnako analytik poukazuje na to, že na Slovensku máme najmenej nájomných bytov v regiónoch, a bývať na ubytovni nie je výhrou ani pre Rusov a Bielorusov.

„Nie, nie je. Neboli sme schopní v dostatočnej miere integrovať ani Ukrajincov, ktorých cez Slovensko prešlo omnoho viac,” odpovedal Košča na otázku, či je Slovensko pripravené na zamestnávanie novoprichádzajúcich Rusov a Ukrajincov.

Preverovanie bezpečnostnými zložkami

Analytik KOZ SR predpokladá, že na Slovensku sa bude od prichádzajúcich Rusov a Bielorusov, ktorí tu budú chcieť ostať pracovať, požadovať rovnaké dokumenty, ako v prípade dovozu pracovnej sily z tretích krajín. Pravdepodobne ich budú podľa jeho slov viac preverovať a monitorovať bezpečnostné zložky ako Slovenská informačná služba (SIS).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zároveň zdôraznilo, že štátni príslušníci tretej krajiny, teda aj Rusi a Bielorusi, po splnení zákonných podmienok môžu vstupovať na slovenský trh práce bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a pri udeľovaní povolenia na zamestnanie sa vykonáva test trhu práce, teda či voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť slovenským občanom.

Zjednodušené podmienky vstupu na pracovný trh

„Vzhľadom na pretrvávajúcu nízku mieru nezamestnanosti je domáca pracovná sila na Slovensku čiastočne vyčerpaná. V rámci EÚ je bežné dopĺňať pracovný trh pracovníkmi z iných krajín. Na prilákanie zahraničných odborníkov zjednodušilo Slovensko podmienky vstupu na pracovný trh. Uplatňuje viaceré schémy na zrýchlený prístup cudzincov, napríklad pre nedostatkové profesie, národné víza pre priemysel, vodičov nákladných áut a autobusov, vysokokvalifikovaných pracovníkov a relokovaných pracovníkov,“ uviedol rezort práce.

Zároveň pripomenul, že od 15. júla 2024 sa v rámci zmien podmienok pre zamestnávanie cudzincov pristúpilo k prispôsobeniu pravidiel aktuálnym požiadavkám domáceho pracovného trhu. Štátny príslušník tretej krajiny tak môže po novom začať zamestnanie po získaní dokumentu

„Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného miesta“ a podaní kompletnej žiadosti o prechodný pobyt na Slovensku za účelom zamestnania.