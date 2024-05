Rozprávkové prázdniny klopú na dvere

Kde bolo, tam bolo, ale lepšie povedané, ešte len bude. Na Liptove totiž aj tento rok odštartujú letné prázdniny najväčším a najkrajším rozprávkovým festivalom na Slovensku ZA7HORAMi a to už v piatok 28. júna. Návštevníci tohto rodinného podujatia sa už po 7. raz môžu tešiť na bohatú porciu rozprávok v podaní bábkových divadiel, interaktívneho vzdelávania, koncertov a tvorivých dielní naprieč Liptovom. Jedinečný festival vyvrcholí v nedeľu 7. júla 2024.

10 mesiacov vzdelávanie sa a námahy v školských laviciach sa blíži ku koncu a preto to treba osláviť ako sa patrí. Na Liptove sa aj preto rozhodli spojiť záver školského roka so začiatkom letných prázdnin a pre rodiny s deťmi pripravili skvelú rozprávkovú „party“. Jej súčasťou budú nielen učitelia a žiaci, ale aj množstvo umelcov, lektorov, spevákov a hudobníkov. „Vlaňajší koncept sa nám osvedčil a na dobré sa vždy oplatí nadviazať. Spokojné tváre detí a slzičky v očiach rodičov nás presvedčili, že aj odovzdávanie vysvedčenia môže byť nezabudnuteľná spomienka, bez ohľadu na to, aké známky sa na ňom nachádzajú. Oficiálnou časťou festival otvoríme, no zároveň chceme prilákať nielen obyvateľov Liptova, ale aj dovolenkárov z celého Slovenska či blízkeho okolia, aby so svojimi deťmi oslávili začiatok prázdnin tým najkrajším možným spôsobom,“ avizuje výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Darina Bartková.

Foto: Slovakia Travel

Festival ZA7HORAMi Liptáci pre všetkých otvoria v piatok 28. júna 2024 predpoludním v Liptovskom Jáne, kde potrvá až do nedeľného večera. Jeho druhá časť je putovná a počas nasledujúceho víkendu 5. – 7. júla 2024 navštívi postupne Hrabovskú dolinu, stredisko Jasná a Liptovský Hrádok, kde vyvrcholí 7. júla 2024. Desať umeleckých súborov odohrá počas šiestich dní takmer tri desiatky predstavení a návštevníci sa môžu tešiť aj na koncerty pre malých aj veľkých. „Ani tento rok nezabúdame na to najdôležitejšie – hravé vzdelávanie v lone krásnej liptovskej prírody. Deťom sa budeme nenásilnou formou snažiť vštepiť základy finančnej gramotnosti, naučíme ich dávať prvú pomoc, umývať si zuby, ochraňovať prírodu, triediť odpad, správne riešiť dopravné situácie a tiež šetriť energiami. Aj týmto spôsobom chceme prispieť k múdrejšej a vzdelanejšej budúcej generácii,“ prezrádza riaditeľ festivalu ZA7HORAMi Michal Rybanský.

Návštevníci sa budú môcť opäť tešiť na množstvo noviniek a vylepšení. K väčšej LED obrazovke pribudne prehľadnejšie značenie, priestrannejšia oddychová a gastro zóna a ťahákom pre deti bude určite aj zábavný park s množstvom atraktívnych nafukovacích hradov. Na festivale zároveň zažije premiéru aj novučičká rozprávka O zábudlivej víle z knihy ZA 7 HORAMI v podaní Bábkového divadla UŽ. Programovými ťahákmi budú víkendové koncerty skupiny Basawell, vystúpenia obľúbeného Sníčka Huga a malinyJAM či skvelá bubnová show v podaní Campana Batucada. Chýbať nebudú ani tradičné detské hviezdy ako Teáter Komika, kúzelník Peter Šesták a rozprávkový Dedo Miro v podaní charizmatického Miroslava Kasprzyka. Kompletný program podujatia ZA7HORAMi je dostupný aj na webe regiónu VisitLiptov.sk.

Foto: Slovakia Travel

„Keďže každoročne záujem o festival rastie, tento rok sme sa v Jánskej doline rozhodli pridať aj druhé pódium, ktoré bude slúžiť pohybovým workshopom pod dohľadom skúsených lektorov. Rozšírili sme aj ponuku statických tvorivých dielní, v rámci ktorých sa budeme venovať výtvarnému umeniu. Pribudne tiež atraktívna Rozprávková olympiáda, v ktorej si deti budú môcť vytočiť odmenu v kolese šťastia. Program je bohatý a aktivít neúrekom, preto by bola škoda nechať si toto podujatie ujsť,“ pozýva predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Ján Blcháč.

Leto na Liptove bude aj tento rok nezabudnuteľné a nemalý podiel na tom má určite aj festival ZA7HORAMi. Dovolenku v jednom z najkrajších regiónov na Slovensku preto netreba odkladať, ale vychutnať si ju hneď od začiatku prázdnin, ktorý bude opäť rozprávkový. A čo je najdôležitejšie, vstup na podujatie bude pre návštevníkov znovu ZADARMO, takže váhať s rezervovaním miesta v kalendári a najmä ubytovania na Liptove sa určite neoplatí. „Som veľmi šťastný, že napriek ekonomicky náročnej dobe nemusíme koncept bezplatného podujatia opúšťať. Stále sa totiž nájdu partneri, ktorým záleží na vzdelávaní i výchove detí a mládeže a aj vďaka nim môžu rodičia stráviť s nami šesť úžasných dní bez toho, aby za program a aktivity platili. Veľká vďaka patrí najmä členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV a štedrej podpore našich partnerov, s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty. Je skvelé, že tento rok sa nám podarilo obsadiť aj pozíciu Platinového partnera, ktorým bude spoločnosť SPP,“dodáva Michal Rybanský.

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV financuje podujatie ZA7HORAMi aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vo výške 30 000,- eur.

Informačný servis