Rozhodcovi, ktorý poškodil Real Madrid, pozastavili činnosť v La Lige aj európskych pohároch - VIDEO

Španielsky futbalový rozhodca José Luis Munuera Montero má do odvolania pozastavenú činnosť. Okolo tohto 41-ročného „muža s píšťalkou“ začalo byť rušno po víkendovom stretnutí La Ligy 2024/2025 medzi Osasunou Pamplona a Realom Madrid (1:1), počas ktorého viacerými spornými verdiktmi poškodil hosťujúce mužstvo a navyše vylúčil hviezdu „bieleho baletu“ Judea Bellinghama.

Ako referuje denníka Marca, ľudia v Španielsku si začali všímať aktivity Munueru Montera, predovšetkým jeho spoločnosti Talentus Sports, ktorá sa venuje športovému poradenstvu a manažmentu. Takúto činnosť u rozhodcov pritom zakazujú súčasné pravidlá v Španielsku.

Firma údajne spolupracovala s viacerými klubmi i futbalovými organizáciami vrátane La Ligy a Európskej futbalovej únie (UEFA), pri čom hneď mnohí spozorneli. Zvlášť, keď v Španielsku stále neutíchla kauza s možným korupčným pozadím okolo platieb v miliónoch eur, ktoré 18 rokov posielal FC Barcelona na účet niekdajšieho rozhodcu a viceprezidenta rozhodcovskej komisie Josého Maríu Enríqueza Negreiru.

