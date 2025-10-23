Revolúcia v zdraví: Slovensko má svoj prvý e-book o histamínovej intolerancii, ktorý mení životy

Histamínová intolerancia patrí medzi najzákernejšie a zároveň najpodceňovanejšie problémy dnešnej doby. Príznaky ako únava, svrbenie pokožky, migrény, tlak v hlave či búšenie srdca často pripisujeme stresu, alergiám alebo vyčerpaniu. No skutočný vinník sa skrýva hlbšie – v biochemických procesoch tela, ktoré reagujú na nadbytok histamínu.
Na Slovensku doteraz chýbal komplexný sprievodca, ktorý by problematiku vysvetlil jednoducho, odborne a prakticky zároveň. To sa mení vďaka značke ioy a uznávanému biochemikovi Ing. Petrovi Szalayovi, ktorí spoločne vytvorili jedinečný e-book „Histamínová intolerancia (príznaky, riešenia a cesta k lepšiemu zdraviu)”.
Odbornosť, ktorá má dušu
Peter Szalay patrí medzi špičky v oblasti klinickej biochemie a diagnostických technológií. V e-booku čitateľov krok za krokom prevedie celou problematikou histamínovej intolerancie od jej príčin, cez prejavy, až po riešenia, ktoré skutočne fungujú.
Zrozumiteľným jazykom vysvetľuje, prečo niektoré potraviny spôsobujú nepríjemné reakcie, ako si nastaviť vhodný jedálniček a čo všetko ovplyvňuje schopnosť tela odbúravať histamín.
96 strán poznania, ktoré zmení váš vzťah k jedlu
E-book ponúka 96 strán plných odborných poznatkov, praktických rád a receptov, ktoré uľahčia každodenný život ľuďom s histamínovou intoleranciou. Nejde o teoretickú publikáciu, ale o sprievodcu, ktorý vás naučí počúvať svoje telo.
Súčasťou knihy je aj štvorkrokový plán Dr. Becky Campbell, ktorý pomáha postupne identifikovať potraviny vyvolávajúce ťažkosti a zároveň obnoviť rovnováhu organizmu.
Každý recept v e-booku má navyše úpravu podľa fázy, v ktorej sa práve nachádzate od eliminačnej až po udržiavaciu. Vďaka tomu môžete variť chutne, jednoducho a bez obáv, že si ublížite.
Jedinečný na slovenskom trhu
Na Slovensku doteraz neexistoval e-book, ktorý by tak komplexne a pritom prakticky spracoval tému histamínovej intolerancie. Kombinuje vedecké poznatky s osobnou skúsenosťou, prístupom odborníka aj bežného človeka.
Projekt ioy x Peter Szalay prináša odpovede tam, kde ich doteraz ľudia márne hľadali priamo do vašich rúk, v digitálnej podobe, ktorú si môžete stiahnuť a používať hneď.
Pre koho je e-book určený
- pre všetkých, ktorí trpia chronickou únavou, migrénami, závratmi či tráviacimi ťažkosťami,
- pre ľudí, ktorí tušia, že ich telo reaguje na potraviny nezvyčajne,
- pre každého, kto chce získať kontrolu nad svojím zdravím bez zbytočných experimentov,
- pre všetkých, ktorí nevedia čo im je, ale necítia sa vo svojej koži,
- aj pre odborníkov, výživových poradcov a terapeutov, ktorí hľadajú aktuálny, overený a slovenský zdroj informácií.
Prečo by ste si ho mali stiahnuť ešte dnes
Tento e-book nie je len čítaním na večer. Je to nástroj pre lepší život, sprievodca, ktorý vám pomôže pochopiť, čo vaše telo potrebuje a čo mu škodí.
Histamínová intolerancia sa dá zvládnuť, ak viete ako. Tento e-book vám to ukáže.
Získajte ho teraz so zľavou 50%
Len teraz môžete získať e-book „Histamínová intolerancia (príznaky, riešenia a cesta k lepšiemu zdraviu)” za polovičnú cenu. Pri objednávke použite zľavový kód SITA a získajte 50% zľavu. Stiahnite si svoj e-book a vaša cesta k lepšiemu zdraviu môže začať ešte dnes.
