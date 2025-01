Reprezentácia do 21 rokov odohrá v marci prípravný zápas s Nemeckom, hrať sa bude v Trnave

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odštartuje kalendárny rok 2025, v ktorom sa predstaví aj na domácich majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie, prípravným zápasom v Trnave proti reprezentácii Nemecka. Referuje o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

„Sokolíci“ si s Nemcami zmerajú sily v piatok 21. marca 2025, čas výkopu stanovia v blízkej budúcnosti. „Dvadsaťjednotka“ odohrá počas marcového asociačného termínu na domácej pôde ešte jeden prípravný zápas. Podrobnosti o ňom budú zverejnené v najbližších dňoch.

Nemecko sa predstaví na Slovensku aj v júni

Pre reprezentačný výber do 21 rokov pôjde o prvé meranie síl s Nemeckom za ostatných deväť rokov. Dosiaľ jediné vzájomné stretnutie zaobstarali tieto dva celky 2. septembra 2016, keď sa v prípravnom zápase v Kasseli tešili z víťazstva 3:0 domáci reprezentanti.

Nemecko je jedným zo šestnástich účastníkov tohtoročného európskeho šampionátu do 21 rokov, ktorý sa od 11. do 28. júna uskutoční v ôsmich slovenských mestách. Na šampionáte sa predstavia v základnej B-skupine, v ktorej sa stretnú postupne so Slovinskom, Českom a Anglickom.