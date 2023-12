Remišová: Kaliňák si pri prvej príležitosti buduje tunel k absolútnemu ovládnutiu zbrojárskeho priemyslu

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) si pri prvej príležitosti buduje tunel k absolútnemu ovládnutiu zbrojárskeho priemyslu, uviedla poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá poukázala na zmeny v jednom z prvých zákonov, ktoré schválila vláda Roberta Fica (Smer-SD). Ide o zákon o organizácii činností vlády, alebo aj takzvaný kompetenčný zákon.

Remišová poukázala na nenápadné zmeny troch zákonov v oblasti zbrojenia, zbraní a streliva. Ide o zákon o položkách s dvojakým použitím, zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a zákon o obchodovaním s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov.

Kompetencie sa zrazu menia

Ako poslankyňa vysvetlila, doterajšia úprava zverovala kontrolu a reguláciu trhu so zbraňami do kompetencie ministerstva hospodárstva, ktoré rozhoduje o vydaní licencií na cezhraničné obchodovanie so zbraňami. Ministerstvo hospodárstva bolo pri vydávaní licencií doteraz viazané stanoviskom ministerstva zahraničných vecí a tajnej služby.

„Po novom vo všetkých týchto troch zákonoch sa kompetencie zrazu menia. Ministerstvo zahraničných vecí aj tajná služba pri vydávaní a povolovaní licencií nebude figurovať vôbec. De facto monopolné rozhodovanie o licenciách bude mať ministerstvo obrany, ktoré bude mať kompetenciu zastaviť akúkoľvek licenciu na trhu so zbraňami,“ zdôraznila Remišová a vysvetlila, prečo sú tieto zmeny problematické.

Biznis so zbraňami

Poslankyňa pripomenula, že po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Kaliňák opustil ministerstvo, vrátili sa k biznisu. Tento biznis mal byť biznisom so zbraňami, aj keď to Kaliňák popieral.

„Založil firmu Liwa Arms spoločne s partnerom z arabských krajín. Keď sa pozrieme do obchodného registra, tak u firmy Kaliňáka sa uvádza predmet činnosti vývoj a výroba zbraní alebo streliva, nákup, predaj a preprava zbraní a streliva, ako aj vypožičiavanie, prenájom, úschova zbraní a streliva. V cieľoch firmy sa píše, že chcú obohatiť nielen lokálny, ale aj svetový trh o produkty najvyššej kvality,“ uviedla Remišová a dodala, že z toho je zrejmé, že firma Kaliňáka, v ktorej bol konateľom, sa venuje presne tomu, čo má regulovať rozhodovaním o licenciách pre obchod so zbraňami.

„Akúkoľvek konkurenciu dokáže Kaliňák jedným svojím stanoviskom v zásade eliminovať. Reálny dopad spomenutých zákonov je, že licenciu nedostane nikto, komu to neschváli obchodný konkurent a nový pán zbrojárskeho priemyslu a minister obrany Robert Kaliňák,“ vyhlásila Remišová a dodala, že ide o hrubý konflikt záujmov, a podľa opozičnej poslankyne sú Kaliňákovi záujmy štátu ukradnuté, pretože mu ide len o vlastné biznisové záujmy.

Na záver Remišová vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby tento zákon vetovala.

Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu aj ministra obrany Roberta Kaliňáka.