Real Madrid skúša získať Alexandra-Arnolda, Liverpool vraj odmietol prvú ponuku na zimný prestup

Podľa anglických médií sa španielsky futbalový klub Real Madrid pokúsi získať pravého obrancu FC Liverpool Trenta Alexandra-Arnolda už počas zimného prestupového obdobia.

Dlhodobo sa pritom špekulovalo o tom, že „biely balet“ bude chcieť uskutočniť transfer až v lete, keď 26-ročnému zadákovi skončí zmluva na Anfielde a mohol by tak prísť do Madridu zadarmo. Zranenie obrancu Daniho Carvajala však, zdá sa, pozmenilo madridské plány.

Real sa nenechá odradiť

Ako uvádza web as.com s odvolaním sa na britský denník The Telegraph, Real poslal na Nový rok do Liverpoolu ponuku vo výške 10 miliónov eur, ale predstavitelia „The Reds“ odmietli.

Ani to však madridských funkcionárov zrejme neodradí, keďže údajne sú ochotní zdvihnúť čiastku až na 25 miliónov eur a získať tak perspektívneho Angličana už teraz v zime. Spokojní by mohli byť aj v Liverpoole, keďže by dostali aspoň nejaké odstupné za hráča.

Denník AS uvádza, že môže potvrdiť rozhovory medzi predstaviteľmi Realu Madrid a FC Liverpool, ale sumu stopercentne potvrdiť nevie.

Kritika od legiend klubu

Na adresu Alexandra-Arnolda sa v posledných hodinách objavila kritika od niekoľkých legiend FC Liverpool, ako sú Jamie Carragher a Michael Owen, ktorí sa domnievajú, že hráč by nemal odísť z Anfieldu bez toho, aby z toho klub aspoň nejakým spôsobom profitoval.

Zdá sa, že riešením výhodným pre všetky strany by mohol byť práve zimný prestup, o ktorom v úvode roka 2025 píšu médiá na Britských ostrovoch.