Rast amerického maloobchodu sa v septembri spomalil

Medzimesačne maloobchodné tržby stúpli o 0,2 percenta po tom, ako sa v auguste zväčšili o 0,6 percenta.
Americké maloobchodné tržby sa v septembri zvýšili pomalším tempom, ako sa očakávalo. Ministerstvo obchodu USA v utorok informovalo, že maloobchod krajiny sa medzimesačne posilnil len o 0,2 percenta. Rast tak bol slabší, ako predpokladali analytici. Zároveň išlo o jeho spomalenie v porovnaní s augustom, v ktorom sa tržby medzimesačne zväčšili o 0,6 percenta.

Tržby predajní motorových vozidiel a náhradných dielov klesli. Znížili sa aj tržby obchodov s oblečením, hobby tovarom a elektronikou. Medziročne sa americký maloobchod v septembri posilnil o 4,3 percenta.

Americké ministerstvo práce v utorok informovalo, že ceny výrobcov v septembri vzrástli 0,3 percenta. Tento vývoj bol v súlade s očakávaniami.

