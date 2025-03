Rakúsko sa snaží vyhostiť severokórejského šéfa taekwonda. Vieme prečo

Medzinárodná federácia taekwonda (ITF), ktorú vedie Severokórejčan Ri Yong Son, má svoje sídlo v skromnom dome na okraji Viedne. Rakúsko sa už štyri roky snaží Riho vyhostiť, pretože ho podozrieva z porušovania sankcií Organizácie Spojených národov (OSN) tým, že posiela cudziu menu do Pchjongjangu.

V zriedkavom rozhovore pre AFP úradník ITF poprel akékoľvek pochybenie a uviedol, že organizácia nemá žiadne kontakty so severokórejským režimom. Viedeň sa snaží odobrať Riho pracovné povolenie od marca 2020, pretože sa obáva, že by mohol poškodiť reputáciu Rakúska. Súd však nebol presvedčený o jeho zapojení do skrytého financovania, pričom Ri zarába relatívne skromných 5 256 eur mesačne.

Pôsobí vraj ako agent

Disidentka Jihyun Park, ktorá po úteku do Spojeného kráľovstva kritizuje Pchjongjang, tvrdí, že Ri a jeho rodina sú agenti, ktorí pomáhajú posielať financie do Severnej Kórey. Rakúsko zatiaľ neudelilo vízum ďalšiemu Severokórejčanovi, ktorý mal prísť do viedenskej kancelárie, kým Ri zostáva vo Viedni.

Federácia bola založená v roku 1966 juhokórejským generálom Choi Hong-Hi, ktorý neskôr prebehol na Sever. ITF však nie je uznaná Medzinárodným olympijským výborom, ktorý namiesto toho uprednostnil juhokórejského rivala World Taekwondo (WT).

Podľa Parkovej je naliehavé, aby Rakúsko vyhostilo ITF, keďže Severná Kórea prehlbuje spoluprácu s Moskvou. Podľa západných spravodajských agentúr Pchjongjang posiela tisíce vojakov na boj proti Kyjevu a dodáva Moskve muníciu.

Priznal sa k nakupovaniu zbraní pre KĽDR

Severná Kórea má dlhodobé väzby s Rakúskom. V roku 2010 bývalý diplomat Pchjongjangu vo Viedni Kim Jong Ryul prezradil, že 20 rokov nakupoval zbrane a luxusný tovar z celej Európy pre severokórejských diktátorov bez toho, aby ho vôbec vyšetrovali, kým v roku 1994 utiekol do Rakúska.

Kim Kwang-Sop, švagor zakladateľa Severnej Kórey Kim Ir-Sena, bol veľvyslancom v Rakúsku 27 rokov až do roku 2020.