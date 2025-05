Rakovina zmení všetko – aj to, čo máte na tanieri! Vieme, čo onkológovia nechcú, aby ste jedli

Prežijem rakovinu? Liečbu môže ovplyvniť aj vaša chladnička. Zdravotná poisťovňa Union vám prináša rozhovor s doc. MUDr. Petrom Minárikom, PhD., ktorý prezradil, ako by sa mal stravovať pacient s rakovinou a aj to, ktoré potraviny znižujú riziko, že na ňu ochoriete.

Málokto si uvedomuje, že počas liečby rakoviny sa musí zmeniť životný štýl pacienta takmer od základov. Ako sa to týka stravy?

Úplne najdôležitejšie je udržať zdravú telesnú hmotnosť pacienta – zabrániť nechcenému chudnutiu a tiež strate svalovej hmoty. Prílišné chudnutie totiž oslabuje imunitu a celkový zdravotný stav. Treba mať na pamäti, že nádorové bunky sa rýchlo množia a rastú, preto sa zvyšujú aj nároky tela na energiu a živiny. Súčasne môže samotné ochorenie alebo jeho liečba spôsobiť problémy s trávením, vstrebávaním živín či chuťou do jedla. Liečba nádorového ochorenia zasahuje celý organizmus a práve výživa môže pomôcť zvládnuť náročné obdobie fyzicky aj psychicky.

Môže sa stať, že pacient s rakovinou má opačný problém – teda trpí nadváhou?

Áno a tiež to treba riešiť. Napríklad ženy po menopauze s karcinómom prsníka často trpia obezitou a metabolickým syndrómom. Vtedy je naopak potrebná kontrolovaná redukcia hmotnosti a zlepšenie fyzickej kondície. Aj tu je však dôležité, aby to prebiehalo pod dohľadom odborníkov. V ideálnom prípade by výživu pacienta mal koordinovať nutričný terapeut v spolupráci s ošetrujúcimi lekármi – onkológmi, praktickými lekármi, diabetológmi a ďalšími špecialistami.

Ako sa dá riešiť, keď pacient pociťuje nechutenstvo alebo odpor k jedlu?

To je pomerne častý jav. Pacient zje menej potravín a tie nemusia pokryť jeho nutričné potreby. V takom prípade je dôležité cielene dopĺňať potrebné látky – najmä bielkoviny a omega-3 mastné kyseliny. Tie pomáhajú zastaviť chudnutie a chránia svaly. Mnoho pacientov vtedy využíva špeciálne výživové prípravky vo forme tekutín určené na popíjanie počas dňa, tzv. sipping. Dnes sú bežne dostupné v lekárňach, no výber konkrétneho produktu treba konzultovať s lekárom alebo farmaceutom.

Povedzme si „po lopate“ nejaké základné stravovacie odporúčania.

V zásade sa nelíšia od tých, ktoré platia pre zdravých ľudí. Pravidelne sledujte svoju hmotnosť, a ak začne klesať, ihneď to konzultujte s lekárom. Rozdeľte si jedlo do viacerých malých porcií denne, jedzte pomaly, nevynechávajte žiadne jedlá. Pokiaľ môžete, pripravujte si jedlo doma a noste si výživné snacky. Jedzte, kedykoľvek máte chuť – aj mimo bežných časov. Dôležité je tiež piť dostatok tekutín.

Musia si pacienti kupovať výživové doplnky alebo sú hradené z verejného zdravotného poistenia?

Niektoré výživové prípravky sú hradené, iné nie. Doplnky výživy môžu byť nápomocné, ak pacient nedokáže prijať potrebné látky bežnou stravou. Mali by sa však užívať opatrne a vždy pod odborným dohľadom. Svetová organizácia WCRF (World Cancer Research Fund) upozorňuje, že nie sú dôkazy o tom, že by prírodné prostriedky dokázali vyliečiť rakovinu. Navyše, niektoré doplnky môžu narušiť účinok chemoterapie alebo ožarovania. Preto je vždy nevyhnutná konzultácia s lekárom.

Čo ak pacient už pred diagnózou dodržiaval špeciálnu diétu? Má s ňou pokračovať?

Závisí od konkrétneho prípadu. Diéta neznamená len chudnutie – často ide o liečebný režim pri ochoreniach ako cukrovka, intolerancie či alergie. Pacient by sa mal o úprave alebo pokračovaní diéty poradiť s lekárom a nutričným terapeutom, ktorí mu stravovanie prispôsobia podľa aktuálneho zdravotného stavu.

Hovorí sa, že niektoré potraviny môžu zvyšovať riziko vzniku rakoviny. Je to pravda?

Áno. Rizikové sú napríklad červené mäso, údeniny, vysoko spracované potraviny, alkohol či nesprávne tepelne upravené (spálené) jedlá. Riziko zvyšuje aj nadmerná konzumácia kalórií, ktorá vedie k obezite.

A ktoré potraviny naopak pomáhajú riziko znížiť?

Ochranný účinok má pravidelná konzumácia zeleniny, ovocia, rýb, celozrnných obilnín, strukovín a nízkotučných mliečnych výrobkov. Dôležitý je aj životný štýl – pohyb, optimálna hmotnosť, psychická pohoda a vyhýbanie sa alkoholu a fajčeniu.

Je pravda, že nízkotučné potraviny by nemali byť prvou voľbou onkologického pacienta?

To závisí od viacerých faktorov – predovšetkým od typu nádoru, fázy ochorenia a celkového výživového stavu pacienta. Onkologickí pacienti (najmä počas aktívnej protinádorovej liečby) potrebujú vyšší energetický príjem, aby udržali svoju telesnú hmotnosť a zabránili strate svalovej hmoty a podvýžive. Vtedy nízkotučné potraviny – najmä nízkotučné mliečne výrobky nie sú najlepšou voľbou. Nízkotučné potravy nie sú vhodné ani pre pacientov, ktorí strácajú svoju telesnú hmotnosť a hrozí im podvýživa alebo už v štádiu podvýživy sú. Keď hovoríme o nízkotučných potravinách, myslíme najskôr na nízkotučné mliečne výrobky. Toto odporúčanie však neplatí pre zeleninu a ovocie, ktoré sú takisto nízkokalorické potraviny, ale obohacujú jedálniček o cenné živiny, z ktorých mnohé sa vyskytujú iba v tejto skupine potravín.

Pri nechutenstve je dôležité, aby sa strava skladala z nutrične čo najbohatších potravín. Pri potravinách s vyšším obsahom tuku je dôležité, aby zdrojom tukov boli potraviny bohaté na zdraviu prospešné nenasýtené mastné kyseliny, predovšetkým na omega-3 mastné kyseliny (z mastných rýb, ľanových semien alebo repkového oleja), ktoré majú protizápalový účinok a môžu podporiť imunitnú odpoveď a celkový stav organizmu. Nízkotučné potraviny sú naopak vhodné pre tých onkologických pacientov, ktorí trpia na obezitu a kontrolovane a cielene znižujú svoju nadmernú telesnú hmotnosť. Aj v tomto prípade však platí požiadavka na dobrú nutričnú kvalitu konzumovaných potravín.

Chcete sa dozvedieť viac o témach ako výživa, well – being a prevencia zdravia priamo v práci?

Pripojte sa 22.5.2025 od 9:00 na konferenciu „Zdravá firma roka“, ktorú prináša zdravotná poisťovňa Union.

Moderovať ju bude Vratko Sirági a Oli Džupinková a aj Vy môžete byť pri tom prostredníctvom sociálnych sietí poisťovne Union, kde sa bude celá konferencia vysielať naživo.

Program si môžete pozrieť tu.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.