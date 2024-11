Rakovina píše ťažké príbehy. Uľahčime ľuďom zápas s touto chorobou

Rakovina nie je vina. Rakovina je boj. Mení život nielen chorého, ale aj jeho blízkych, okolia. Darcovský portál ludialudom.sk prináša aktuálne niekoľko ťažkých príbehov. Sú neveselé, bolia. No vďaka pomoci ľudí ich vieme meniť, uľahčovať ten zápas, ktorý prinášajú onkologické ochorenia.

Spoznajme rodinu s piatimi deťmi nádej, kde s rakovinou zápasí mamička Veronika. Mnohopočetný myelóm jej ničí život a uberá sily. Podstúpila už liečbu na Slovensku, ktorá jej však dostatočne nezaberá. Musela ísť na okamžitú chemoterapiu, lieky jej spôsobili bipolárnu poruchu a skončila na psychiatrii, po preliečení absolvovala ďalšiu chemoterapiu. Nádej núka Nemecko. Liečba za hranicami je však nákladná. Po konzultácii s klinikou v Kolíne je možná liečba Car – T terapiou. Cenová ponuka klinikou je na 550 000 eur. Dajme šancu mamičke piatich detí liečiť sa.

Celý život pomáhala iným, vychovávala a učila deti, ako riaditeľka oddane viedla základnú školu. Teraz potrebuje pomoc ona. Olinka. Aktívna trojnásobná babička, ktorej sa svet zmenil koncom roku 2022, keď jej lekári diagnostikovali zhubný nádor na vaječníku. Odvtedy bojuje, ako sa dá, absolvovala dvakrát náročnú chemoterapiu. Na to, aby svoj stav udržala pod „kontrolou“ však potrebuje liek, ktorý jej poisťovňa neschválila a finančne je pre rodinu náročný. Ide o lieky s účinnou látkou niraparib. Jedna mesačná dávka tohto liečiva však stojí približne 3800 eur. Rodina prosí o podporu pre Olinku bojovníčku.

Štyri roky, štyri operácie. Taký je boj s rakovinou jedenásťročnej Martinky. Do 7 rokov to bolo zdravé dieťa. Zlom prišiel zo dňa na deň. „Lekári nám oznámili – vaše dieťa má za pol hlavy nádoru“. Okamžite sme skončili na detskej onkológii, kde nám povedali, že sme prišli „dvanásť päť“,“ opisuje mama Martinky. „Po prvej ťažkej operácii sme si mysleli, že boj je za nami. No dnes máme za sebou už štvrtú operáciu.“

Nádory Martinke tlačia na oči, potrebuje terapie, ktoré nie sú hradené poisťovňou a sú finančne náročné, aby zostali jej očká aspoň v takej vitalite, ako sú teraz.

Jedno dieťa im zomrelo na rakovinu. Po tejto krutej rane osudu a neopísateľnej bolesti rodičov prišiel na svet Dominik. Teraz však s onkologickým ochorením zápasí aj on. Diagnostikovali mu podobne ako jeho sestre, ktorá navždy odišla, zhubný nádor na mozgu. Operovali ho, ale žiaľ, celý sa ho lekárom nepodarilo odstrániť. Malý Dominik má okrem toho nález na pečeni, hrudníku, absolvoval už niekoľko chemoterapií. Väčšinu svojho času trávi v nemocnici s mamičkou. Ďalšia rana pre rodinu prišla v potvrdení rakoviny pľúc u otca. Musí ihneď začať s liečbou. Rodina tak ostala bez príjmu. Potrebuje pomoc v neľahkej situácii.

ĽUDIA ĽUĎOM

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk už trinásty rok umožňuje ľuďom v núdzi, hendikepovaným ľuďom, autorom zaujímavých projektov, neziskovým organizáciám, samosprávam či školám zaregistrovať si tzv. výzvu – žiadosť o pomoc a získať tak podporovateľov online. Cieľom darcovského portálu je zjednodušenie a zefektívnenie procesu online darcovstva so silným akcentom na transparentnosť. ĽudiaĽuďom.sk je adresný, darca sa sám rozhodne, ktorú konkrétnu výzvu a v akej sume si želá podporiť. Príjemca vždy dostáva 100 % zo sumy, ktorú sa darca rozhodne venovať. Bankové poplatky, ktoré súvisia s preposielaním darov od darcov hradí organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n. o..

Za svoju trinásť ročnú existenciu sprostredkoval už viac ako 23 miliónov eur od 250-tisíc dobrovoľných darcov a pomohol tak cez 8-tisíc príjemcom pomoci.

