Rady ako na rockovom koncerte. Japonské poslankyne žiadajú viac záchodov v parlamente

Budova parlamentu stále žije v roku 1936, keď bola dokončená, teda v čase, keď japonské ženy ešte ani nemali volebné právo.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Entrance of ladies' toilet
Japonské poslankyne bojujú s nedostatkom dámskych záchodov. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Japonsko Zaujímavosti Zaujímavosti z lokality Japonsko

Takmer 60 japonských poslankýň vrátane premiérkySanae Takaičiovej podpísalo petíciu, ktorá rieši problém, o ktorom sa v parlamente bežne nehovorí: nedostatok dámskych toaliet.

Hoci sa počet žien v politike po posledných voľbách zvýšil a Takaičiová sa v októbri stala prvou japonskou premiérkou, budova parlamentu stále žije v roku 1936, keď bola dokončená, teda v čase, keď japonské ženy ešte ani nemali volebné právo. Výsledok je viditeľný na prvý pohľad: pre 73 poslankýň dolnej komory je pri hlavnej rokovacej sále k dispozícii jediná toaleta s dvoma kabínkami.

Záchody nestačia

„Pred plenárnymi zasadaniami sa pred toaletou tvoria neskutočne dlhé rady,“ opísala situáciu opozičná poslankyňa Jasuko Komijamová, ktorá petíciu odovzdala spolu s ďalšími 57 kolegyňami.

V celom krídle dolnej komory je pritom 12 pánskych toaliet so 67 kabínkami a len deväť dámskych s 22 kabínkami. A keďže po ostatných voľbách v roku 2024 sa počet poslankýň zvýšil zo 45 na 73, zdá sa, že infraštruktúra parlamentu tento nárast akosi nestíha.

Dlhá cesta k rodovej rovnosti

Komijamová dodala, že zvýšený dopyt po dámskych toaletách je síce „znakom pokroku“, no zároveň pripomienkou, že Japonsko má pred sebou ešte dlhú cestu k rovnosti mužov a žien.

V rebríčku rodovej rovnosti Svetového ekonomického fóra patrí tejto ázijskej krajine 118. miesto zo 148 krajín, pričom japonské ženy majú výrazne nízke zastúpenie aj v biznise či médiách.

Viac k osobe: Sanae Takaičiová
Firmy a inštitúcie: Svetové ekonomické fórum (WEF)
Okruhy tém: Japonsko Japonský parlament Poslankyne parlamentu Rodová rovnosť Toalety
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk