Putin sa v Moskve stretne so sýrskym prezidentom, rokovať budú o budúcnosti ruských základní

Sýrsky prezident Ahmad Šara sa v stredu v Moskve stretne s ruským lídrom Vladimirom Putinom. Kremeľ sa podľa analytikov usiluje zabezpečiť budúcnosť svojich vojenských základní v Sýrii po zásadných politických zmenách v krajine.
Putin a Šara sa naposledy stretli v októbri minulého roka, išlo o ich prvé rokovanie od momentu, keď povstalecké sily vedené Šarom v roku 2024 zvrhli prezidenta Baššára al-Asada, dlhoročného spojenca Moskvy. Obe strany vtedy zvolili zmierlivý tón, hoci vzájomné vzťahy zostávajú zaťažené viacerými spornými otázkami.
Ide aj o Asada
Jednou z najcitlivejších tém je pokračujúci pobyt Asada a jeho manželky v Rusku, ktoré im po páde režimu poskytlo útočisko. Nové sýrske vedenie opakovane vyzýva Moskvu na ich vydanie, čo Rusko zatiaľ odmieta komentovať.
Kremeľ potvrdil, že otázka prítomnosti ruských jednotiek v Sýrii bude súčasťou rokovaní. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova sa očakáva diskusia o všetkých aspektoch vojenskej spolupráce, pričom k téme Asada sa vyjadriť nechcel.
Rusko v uplynulých dňoch stiahlo svoje sily z letiska v meste Kámišlí na severovýchode Sýrie, ktorý je pod kontrolou kurdských síl. V krajine mu tak zostali už len letecká základňa Humajmím a námorná základňa Tartús na pobreží Stredozemného mora. Ide o jediné ruské vojenské základne mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu.
Vzťahy sa zlepšujú
Počas 14-ročnej sýrskej občianskej vojny bolo Rusko kľúčovým spojencom Asadovho režimu a vojensky zasahovalo proti povstaleckým oblastiam ovládaným islamistickými silami vedenými Šarom. Pád Asada predstavoval výrazný zásah do ruského vplyvu na Blízkom východe a zároveň poukázal na limity vojenských kapacít Moskvy v čase pokračujúcej vojny na Ukrajine.
Šara sa medzičasom snaží zlepšiť vzťahy so Spojenými štátmi. Americký prezident Donald Trump ho v utorok verejne pochválil a označil za rešpektovaného lídra, pričom vyhlásil, že vzájomné vzťahy sa vyvíjajú priaznivo.
Washington privítal pád Asadovho režimu a postupne prehlbuje kontakty s novým vedením v Damasku, a to aj napriek nedávnej sýrskej ofenzíve proti kurdským silám, ktoré boli dlhodobo podporované Západom.