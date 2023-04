Putin navštívil ruských vojakov na okupovaných ukrajinských územiach, Kremeľ zverejnil video

Ruský vodca Vladimir Putin navštívil veliteľstvo ruských síl bojujúcich na Ukrajine. Video zverejnené Kremľom v utorok ráno zobrazuje Putina na návšteve veliteľského stanovišťa ruských síl v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

Na záberoch bolo vidieť, ako Putin dostáva správy od najvyšších vojenských predstaviteľov. Následne sa Putin helikoptérou presunul na veliteľské stanovište Národnej gardy Ruskej federácie v Luhanskej oblasti, aby si vypočul správy o tamojšej situácii. Pravdivosť záberov zverejnených Kremľom nebolo možné nezávisle overiť.

Putin reportedly visited Russian troops in occupied Kherson and Donbas areas. Can we start geolocation? pic.twitter.com/ketY4PB8pb

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 18, 2023