Pulzari: Nová agentúra na trhu spája výkon a kreatívu

Slovenský marketingový trh má nového hráča.
Denisa Pernicová. Foto: Pulzari
Skúsená marketérka Denisa Pernicová, ktorá viac ako desať rokov pôsobila na strane klienta v retaili, sa rozhodla založiť agentúru Pulzari. Táto kreatívna výkonnostná agentúra má ambíciu priniesť riešenie na dlhodobý problém v digitálnom marketingu – oddelenie kreatívy od výkonnostného marketingu.

„Marketing nie je len výkon. Je to energia, ktorá zanechá stopu. Viem z vlastnej skúsenosti, že keď kreatíva funguje, čísla stúpajú. Nie je to buď – alebo. Je to spolu,“ vysvetľuje Denisa Pernicová, zakladateľka Pulzari a bývalá marketingová riaditeľka BILLA Slovensko.

Od retailu k vlastnému rytmu

Denisa Pernicová počas svojej kariéry stála za viacerými známymi kampaňami, napríklad „Srdcom východniar“ pre značku Šariš či „positioning“ BILLA „V kvalite sa vyznáme“. Po rokoch v rýchlom prostredí retailu sa rozhodla využiť svoje skúsenosti inak. Autentickejšie a podľa vlastnej vízie.

„Pulzari vzniklo z túžby tvoriť marketing, ktorý má presah. Kde sa spája kreatíva s ľudskosťou, výkon s dôverou a kde každý projekt má jasný smer aj zmysel. Je to nová kapitola, ktorá stojí na skúsenostiach, nie na náhode,“ vysvetľuje Denisa Pernicová, CEO Pulzari.

Denisa Pernicová. Foto: Pulzari

Kreatíva ako súčasť výkonu

Pulzari sa profiluje ako kreatívna výkonnostná agentúra, ktorá kombinuje vizuálny obsah s výkonnostným marketingom. Cieľom je prelomiť bannerovú slepotu a ukázať značkám, že kreatíva môže zásadne zlepšiť výsledky.

„Klasické PPC agentúry sa sústreďujú na čísla a nastavenia kampaní, ale často zabúdajú na to najdôležitejšie, čo spotrebiteľ vidí. Algoritmy to vedia a dáta to potvrdzujú,“ dodáva Pernicová.

Denisa Pernicová. Foto: Pulzari

Dáta hovoria jasne

Podľa dostupných prieskumov:

  • kvalitná kreatíva vo Facebook reklame zvyšuje predaje až 7-násobne,
  • kampane s 3–10 rôznymi kreatívami majú o 46 % nižšie CPA,
  • UGC videá dosahujú 4-násobne vyššie CTR a o 29 % viac konverzií,
  • 42 % najúspešnejších PPC reklám využíva autentickú estetiku.

Pulzari chce tieto poznatky priniesť na slovenský trh prostredníctvom konkrétnych kampaní, A/B testov a prípadových štúdií.

www.pulzari.sk

