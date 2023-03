Prvým finalistom EUHL sú Gladiátori z Trenčína

Tešili z troch víťazstiev, a síce 6:3, 6:3 a 4:1. „Ten prvý zápas bol z našej strany veľmi slabý. Priznám sa, že niečo také som už dlho nevidel. V tom druhom sme už podali lepší výkon a postupne naša hra gradovala. Ak to bude takto pokračovať, vo finále by sme mali byť v skutku skvelí,“ rozosmial sa Trenčan. Jeho tím je postavený do neľahkej role – obhájiť titul z minulej sezóny. „Obhájiť ho nie je ľahké, no súčasne ani nemožné. Na spoluhráčoch vidím, že sú vysoko motivovaní a máme len jeden cieľ. Viete, ak človek vyhrá titul, v živote sa v konečnom dôsledku nič nezmení. Ale prečo by sme mali končiť svoju cestu na tomto mieste, keď môžeme ísť ďalej,“ pousmial sa.

Foto: EUHL

Proti komu sa Gladiators Trenčín postavia vo finále, sa dozvedia v najbližších dňoch. Stav semifinálovej série medzi UMB Hockey team Banská Bystrica a rumunskou Sapientia U23 je vyrovnaný, 1:1. Tretí semifinálový zápas je na programe dnes, štvrtý zajtra, oba v Rumunsku. Prípadný piaty rozhodujúci zápas by sa odohral v Banskej Bystrici a to v piatok 24.3.2023.

Informačný servis