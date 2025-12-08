Prvý hackathon v stavebníctve na Slovensku: Pri hľadaní riešení digitalizácie stavebného konania sa spojil verejný, súkromný aj akademický sektor

Počas posledného novembrového víkendu (28. – 29. 11. 2025) sa v Bratislave uskutočnil AI hackathon s názvom stavebko.digital, ktorý spojil deväť tímov s cieľom navrhnúť prototypy pre digitalizáciu stavebného konania. Podujatie zorganizovali developerská spoločnosť YIT Slovakia a Mestská časť Bratislava-Ružinov v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, s BIM asociáciou Slovensko a Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR.
V piatok ráno 28. novembra sa v priestoroch Univerzitného technologického inkubátora STU stretli rôznorodé tímy programátorov, AI developerov, UX/UI dizajnérov a študentov, aby sa pustili do riešenia výzvy zameranej na digitalizáciu stavebného konania. Ich úlohou bolo počas dvoch dní vytvoriť funkčné a premyslené prototypy, ktoré dokážu automaticky skontrolovať stavebnú dokumentáciu, znížiť chybovosť podaní a zjednodušiť prácu úradov aj žiadateľov. Tímy pracovali nielen na technickej stránke, ale i na tom, aby sa ich riešenia dali jednoducho napojiť na existujúce systémy a používať v praxi.
Vôbec prvý hackathon zameraný na stavebné konanie na Slovensku vznikol vďaka iniciatíve YIT Slovakia a Mestskej časti Bratislava-Ružinov. To potvrdilo, že pri hľadaní zefektívnenia procesov majú verejný a súkromný sektor spoločný cieľ. YIT zároveň podporilo podujatie aj finančne, vďaka čomu si víťazné tímy odniesli atraktívne finančné odmeny. Víziou oboch organizátorov bolo podnietiť vznik takého prototypu, ktorý bude možné posunúť do pilotného testovania a neskôr aplikovať na stavebné úrady po celom Slovensku.
K podujatiu sa pridali ako partneri STU, BIM asociácia Slovensko a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorí dodali svojich odborníkov a know-how z rôznych oblastí stavebníctva, technológií a legislatívy. Spolu vytvorili prostredie, v ktorom sa profesionáli, študenti aj nadšení inovátori mohli navzájom inšpirovať a pripraviť riešenia nielen technologicky ambiciózne, ale i prakticky realizovateľné a pripravené na budúce využitie v praxi.
Cieľom je vytvoriť AI nástroj na automatizovanú kontrolu dokumentácie
Hackathon vznikol ako reakcia na nový stavebný zákon č. 25/2025 Z.z., ktorý má zásadne zmeniť spôsob povoľovania stavieb, a to v podobe digitalizácie všetkých podaní a prísnych lehôt pre stavebné úrady. Prechod na nový systém však sprevádzajú mnohé praktické výzvy.
Cieľom AI hackathonu bolo preto vytvoriť prototyp, ktorý by bol schopný prekontrolovať dokumentáciu ešte pred jej podaním, zjednodušiť komunikáciu medzi žiadateľmi a stavebným úradom a výrazne znížiť administratívnu záťaž na oboch stranách. To všetko s využitím umelej inteligencie a v súlade s požiadavkami nového digitálneho procesu.
Podľa Tomáša Augustína, riaditeľa vývoja a riadenia projektov vo YIT Slovakia, hackathon stavebko.digital potvrdil, že technologické riešenia dokážu priniesť reálny posun aj v tradične náročných procesoch. „Energia a kvalita tímov, ktoré sa do hackathonu zapojili, nás pozitívne prekvapili. Účastníci veľmi rýchlo pochopili podstatu problému a ponúkli konkrétne, technicky aj používateľsky premyslené riešenia.“
Úspech hackathonu oceňuje aj Martin Chren, starosta Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorý vidí v mladých inovátoroch veľký potenciál pre digitalizáciu verejnej správy: „Doba sa mení veľmi rýchlo a spolu s ňou aj požiadavky na to, ako efektívne komunikovať v rámci procesov, ktoré rieši samospráva. Kombinácia skúseností z reálneho fungovania agendy, odbornosti v téme a inovatívneho prístupu nezaťaženého pohľadu na vec, je dokonalým spôsobom ako pretaviť do praxe to, čo samospráva potrebuje. Skúsenosti bez kreatívnosti by viedli k zbytočnému preťažovaniu procesov. Inovatívnosť bez odbornosti by bola pre prax nepoužiteľným projektom. Spolupráca týchto dvoch prístupov však môže priniesť skutočne fungujúce riešenia. To, že kapacita hackathonu sa naplnila v priebehu niekoľkých dní, je skvelým signálom, že mladí ľudia majú chuť riešiť aj témy, ktoré sa týkajú verejnej správy a jej digitalizácie.“
Tímy predstavili ihneď realizovateľné riešenia
„Na Slovenskej technickej univerzite sme hrdí, že môžeme vychovávať študentov, ktorí nielen získavajú teoretické poznatky, ale vedia ich aj okamžite aplikovať v praxi. Potvrdilo sa to aj počas tohto dvojdňového hackathonu. Takéto iniciatívy ukazujú, že na Slovensku máme veľký potenciál v oblasti technológií a umelej inteligencie,“ povedal rektor STU Maximilián Strémy.
Odborná porota na záver vybrala tri víťazné tímy: Prvé miesto získal tím Origami Studio
Členovia tímu pod názvom Origami – Adam Jankech, Martin Šilon a Oliver Ščurok – predstavili funkčný koncept platformy, ktorá zjednodušuje podávanie žiadostí v rámci stavebného konania. Ich riešenie prevedie žiadateľa intuitívnym formulárom s automatickou validáciou údajov, generovaním potrebných dokumentov a okamžitým upozornením na chyby či chýbajúce náležitosti. Úradníkom zároveň poskytuje prehľadnú pracovnú plochu, centralizovaný prístup k podkladom, automatické kontroly a rýchle vytváranie výziev na doplnenie. Navrhnutá idea tak skracuje čas schvaľovania, znižuje chybovosť a zvyšuje transparentnosť celého procesu. Víťazný tím si za svoj návrh odniesol odmenu 3 000 €. „Veľmi nám pomohlo, že mentori k nám boli úprimní, a zároveň ochotní odpovedať na všetky naše otázky. Rozprávali s nami o tom, čo ich v praxi najviac trápi, s akými chybami sa stretávajú a čo sa opakuje v žiadostiach. Práve vďaka tomu sme vedeli vyskladať celý systém tak, aby tieto problémy nevznikali a celý proces sa výrazne zrýchlil. Myslím, že aj vďaka nim sme nakoniec vyhrali,” zhodnotil Adam Jankech po prebratí výhry.
Študentský tím Povolean and friends sa umiestnil druhý so svojou kolaboratívnou platformu fungujúcou ako digitálne dvojča stavebného konania. Lwíčkovci obsadili tretie miesto – predstavili inteligentnú AI platformu pre automatizovanú kontrolu stavebného konania.
Členovia poroty veľmi pozitívne hodnotili kvalitu všetkých zapojených tímov. Ako zhodnotil Michal Pasiar, prezident BIM asociácie Slovensko, ich účasť potvrdzuje, že na Slovensku máme dostatok potenciálu aj talentov, ktoré dokážu prispieť k modernizácii stavebníctva. „Podujatie ukázalo, že keď sa spoja odborné znalosti s kreativitou a technologickými inováciami, vzniká priestor na rýchly posun vpred. Účastníci sa pustili do náročnej témy povoľovacích procesov a priniesli návrhy, ktoré ukazujú, ako môžu digitálne nástroje a umelá inteligencia zjednodušiť jednotlivé kroky v praxi.“
Podpredseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Ivan Zizič ocenil aktuálnosť zadaní: „Digitalizácia stavebných procesov je jednou z kľúčových priorít úradu, preto veľmi oceňujem iniciatívy, ktoré prinášajú nové pohľady a technologické riešenia. Nápady zúčastnených tímov nám dávajú jasný signál, že modernizácia stavebníctva na Slovensku má pevné základy. Aj náš úrad samotný sa týmto aktivitám veľmi aktívne venuje viacerými rôznymi formami.“
Čo bude nasledovať?
Najlepšie riešenia, ktoré vznikli počas dvojdňového AI stavbárskeho hackathonu, budú ďalej rozpracované v spolupráci s organizátormi. Tí majú právo prvej ponuky na vytvorenie overovacieho prototypu pre najperspektívnejšie projekty. Cieľom je, aby víťazný koncept neostal len prototypom, ale posunul sa do pilotného testovania a stal sa základom pre reálne využiteľný nástroj v digitálnom procese stavebného konania.
