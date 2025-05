Prvý dym zo Sixtínskej kaplnky sa môže objaviť v stredu po 19:00

Prvý dym z komína na streche Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne by sa mohol po prvom hlasovaní kardinálov objaviť v stredu po 19:00, pričom sa neočakáva, že by bol biely. V ďalšie dni sa budú konať vždy dve kolá hlasovania dopoludnia a dve v podvečer, a to až do zvolenia pápeža. Informoval o tom novinárov počas brífingu vo Vatikáne jeho hovorca Matteo Bruni.

Denné výsledky voľby pápeža sa podľa hovorcu očakávajú dopoludnia orientačne po 10:30 a 12:00 a následne po 17:30 a 19:00. Avšak dym po hlasovaní o 10:30 a 17:30 budú vypustia len v prípade zvolenia pápeža. V časoch o 12:00 a 19:00 budú vypustením dymu vždy informovať o neúspechu či úspechu hlasovania kardinálov. Druhé hlasovanie v rámci jedného kola sa bude konať iba v prípade, že žiaden z kardinálov nedosiahol viac ako dve tretiny plus jeden hlas.

Konkláve sa začne v stredu 7. mája. Ešte predtým sa v Bazilike sv. Petra uskutoční svätá omša za voľbu pápeža, ktorej bude predsedať dekan Kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battista Re. Popoludní sa kardináli pred 16:00 presunú z Domu sv. Marty do Sixtínskej kaplnky, kde ich bude čakať prvé hlasovanie.