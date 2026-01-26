Projekt Terrasy vstupuje do fázy výstavby. VI Group začína realizáciu rezidenčného bývania v račianskych vinohradoch

Developer VI Group potvrdzuje, že v najbližších dňoch sa na pozemku začnú prípravné práce, čím sa pripravovaný projekt mení z architektonických plánov na reálnu výstavbu.
Generálnym dodávateľom stavby sa po ukončení výberového konania stala spoločnosť STRABAG, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie stavebné firmy pôsobiace na slovenskom trhu.
Od vízie k realizácii
Projekt Terrasy nadväzuje na pôvodný zámer rezidenčného bývania v lokalite Račianskych vinohradov, ktorý VI Group prevzal a prepracoval. Výsledkom je nadštandardný rezidenčný koncept, ktorý kombinuje pokoj prírodného prostredia s kvalitnou architektúrou a vysokým dôrazom na komfort bývania vo vinohradoch.
V úvodnej etape výstavby dôjde k vytýčeniu a zabezpečeniu staveniska, ako aj k príprave územia pre následné stavebné práce.
„Začiatok výstavby vnímame ako prirodzené vyústenie dlhodobej prípravy projektu. Lokalita vo vinohradoch Rače je výnimočná a naším cieľom je citlivo do nej vložiť rezidenčné bývanie, ktoré ponúkne pokojné prostredie, kvalitnú architektúru a dlhodobú hodnotu,“ hovorí projektová manažérka Ing. arch. Barbora Vargová ArtD. z VI Group.
Rezidenčné bývanie s dôrazom na priestor a súkromie
Projekt Terrasy pozostáva z troch bytových domov situovaných na okraji Rače, v priamom kontakte s račianskymi vinohradmi a prírodou Malých Karpát. Celkovo ponúka 150 bytov rôznych veľkostí – od menších jednotiek až po veľkometrážne byty a penthousy s rozľahlými terasami, ktorých exteriérová plocha dosahuje až 289,80 m².
Dispozičné riešenia sú navrhnuté s dôrazom na súkromie, preslnenie interiérov a funkčné prepojenie s exteriérom, pričom reflektujú potreby rodinného bývania aj klientov hľadajúcich nadštandardný priestor. Tieto kvality prirodzene dopĺňa aj samotná lokalita, ktorá spája pokoj prírodného prostredia s plnohodnotným mestským zázemím.
Projekt ponúka výbornú dostupnosť do centra Bratislavy vďaka električkovej trati, pričom zastávka mestskej dopravy je vzdialená len niekoľko minút pešo. Mestská časť Rača poskytuje kompletnú občiansku vybavenosť vrátane škôl, škôlok, obchodov a služieb, čo umožňuje komfortné každodenné fungovanie bez nutnosti kompromisov.
Pozitívny vývoj predaja potvrdzuje záujem o projekt
Záujem o projekt Terrasy sa výrazne potvrdil už v úvodnej fáze. V čase začiatku výstavby je predaných približne 60 % bytov, čo potvrdzuje silný a stabilný dopyt po bývaní v tejto lokalite.
V ponuke tak zostáva posledných 40 % voľných bytov, sústredených najmä vo vybraných dispozíciách, ktoré reflektujú časté preferencie záujemcov. Charakteristickým znakom projektu je vyšší podiel priestranných bytov – od 3-izbových bytov s komfortnými dispozičnými riešeniami pre rodinné bývanie až po byty s predzáhradkami, ktoré ponúkajú priamy kontakt so zeleňou a rozšírenie obytného priestoru do exteriéru.
Informácie pre záujemcov
Pre záujemcov sú v projekte Terrasy aktuálne dostupné vybrané bytové jednotky rôznych veľkostí, vrátane bytov s terasami a predzáhradkami. K dispozícii sú aj parkovacie miesta v podzemnej garáži. Pre viac informácií o dostupnosti navštívte stránku www.terrasy.sk alebo kontaktujte predajný tím na tel.č. +421 911 731 271 / terrasy@vigroup.sk.
Developerom projektu je spoločnosť VI Group, ktorá už dve desaťročia formuje slovenský trh nehnuteľností a patrí medzi popredných developerov na Slovensku. Od svojho založenia v roku 2005 sa postupne z malého rodinného podniku vypracovala na jednu z top developerských spoločností v krajine, pričom jej úspechy presahujú aj hranice Slovenska.
