Projekt Seniori Online získal ocenenie Senior Friendly 2025 v kategórii občianske združenia

Počas slávnostného večera 10. ročníka prestížneho podujatia Senior Friendly, konajúceho sa v priestoroch Zichyho paláca, si za projekt s názvom Seniori Online odniesla domov ocenenie v kategórii občianskych združení. Séria voľne dostupných inštruktážnych videí, ktoré krok za krokom zvyšujú digitálnu gramotnosť seniorov – od základov práce s dotykovým telefónom až po pokročilejšie úkony, ako napríklad platba telefónom, tak získala nielen pozornosť verejnosti, ale aj cenné vyznamenanie, ktoré patrí všetkým podporovateľom projektu.
O projekte Seniori Online
Seniori Online je séria voľne dostupných inštruktážnych videí, ktoré krok za krokom zvyšujú digitálnu gramotnosť seniorov – od základov práce s dotykovým telefónom až po pokročilejšie úkony, ako napríklad platba telefónom. Videá sú rozdelené podľa operačného systému (iOS pre iPhone a Android) a sú dostupné na https://ligapreseniorov.sk/seniori-online/ a YouTube kanáli @Ligapreseniorov. Edukačný obsah je navrhnutý tak, aby seniori mohli napredovať vlastným tempom, opakovane si prechádzať témy a zvyšovať si sebadôveru pri používaní moderných technológií. Súčasťou projektu je aj prezenčná forma školení realizovaná s podporou dobrovoľníkov.
Hlavnými protagonistkami videí sú herečka Eva Pavlíková a jej dcéra, speváčka Katarzia, ktoré v autentických rozhovoroch sprevádzajú divákov jednotlivými témami. Odborným garantom edukačnej časti je doc. Ing. Vladimír BOLEK, PhD., prvý prodekan a prodekan pre vzdelávanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte podnikového manažmentu, Katedre informačného manažmentu.
Projekt vznikol aj vďaka hlavným partnerom Philip Morris, Zoznam.sk a Bigmedia.
„Naším cieľom je sprístupniť digitálne zručnosti každému seniorovi na Slovensku – či už prostredníctvom videí, alebo osobných školení s dobrovoľníkmi. Ďakujeme partnerom a celému tímu za podporu,“ informuje Michaela Kocianová, spoluzakladateľka Vetulus – Liga pre seniorov.
Prepojenie generácií a potreby seniorov
Jedným z hlavných cieľov projektu je prepájať generácie – aby mladší pomáhali starším (či rovesníci rovesníkom) a zdieľali praktické vedomosti. Prieskum agentúry 2Muse na vzorke 900 respondentov ukázal, že:
- 77 % ľudí 60+ súhlasí, že nízka digitálna gramotnosť zvyšuje riziko sociálnej izolácie.
- 74 % uvádza, že smartfóny využívajú najmä na telefonovanie s blízkymi.
- 59 % nevyužíva pokročilé funkcie smartfónov.
- 65 % má záujem získať zručnosti v ovládaní dotykových telefónov.
Seniori Online priamo reaguje na tieto potreby – prináša prehľadné videonávody, ktoré môžu seniori aj rodinní príslušníci využiť doma, a to aj v regiónoch bez dostupných kurzov či pre tých, ktorí uprednostňujú individuálne vzdelávanie. A práve tie boli ocenené v rámci podujatia Seniorfriendly.
„Ocenenie Senior Friendly 2025 si nesmierne vážime. Záujem seniorov ovládať moderné technológie je vysoký. Projekt Seniori Online potvrdzuje, že systematické a zrozumiteľné vzdelávanie dokáže odbúrať strach seniorov z technológií a reálne zlepšiť ich kvalitu života,“ informuje Sáša Jány, spoluzakladateľ Vetulus – Liga pre seniorov.
Kde nájdete videá
- web: www.ligapreseniorov.sk/seniori-online/
- YouTube: www.youtube.com/@Ligapreseniorov
- Videá sú voľne dostupné, vhodné aj ako edukačná pomôcka pre denné centrá a komunitné kluby.
