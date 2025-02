Profily laureátov ankety Športovec roka 2024 na Slovensku, ktorej výsledky vyhlásili v pondelok 5. februára v Bratislave (prvých desať miest medzi jednotlivcami + prví traja v kolektívoch + legenda + paralympijský kolektív roka, zdroj: KŠR).

JEDNOTLIVCI

MATEJ BEŇUŠ (vodný slalom)

Rok 2024 zaraďuje medzi veľmi úspešné. Na olympijských hrách v Paríži získal ako jediný Slovák medailu, bol bronzový v C1 mužov. Dokázal sa vyrovnať s tlakom a predĺžil sériu vodnoslalomárskych medailí z olympijských hier. Po rokoch 2010, 2015 a 2019 sa štvrtýkrát v kariére stal celkovým víťazom seriálu Svetového pohára. V ňom najlepší výsledok dosiahol v sezóne 2024 v Krakove, kde skončil v C1 mužov na 2. mieste. Narodený: 2. novembra 1987 v Bratislave. Člen Športového centra polície a ŠKP Bratislava. Tréner Matúš Hujsa. V top 10 ankety Športovec roka je štvrtýkrát. V rokoch 2015 a 2019 skončil zhodne deviaty, roku 2016 bol piaty. V roku 2019 bol členom víťazného kolektívu – hliadky 3xC1 vodných slalomárov.

GABRIELA GAJANOVÁ (atletika)

Rok 2024 bol pre ňu najúspešnejším v kariére. Na majstrovstvách Európy v Ríme vybojovala striebornú medailu na 800 m. Na olympijských hrách v Paríži zlepšila v semifinále po 37 rokoch slovenský rekord na 800 m (1:58,22 min) a celkovo skončila na 11. priečke. Štyrikrát štartovala na mítingoch Diamantovej ligy. Víťazka zlatého mítingu EA v Turku a strieborného P-T-S v Banskej Bystrici. V letnej sezóne šesťkrát pokorila na 800 m 2-minútovú hranicu, zlepšila si osobné rekordy vonku na 300, 400, 600, 800 i 1000 m. Narodená 12. októbra 1999 v Liptovskom Mikuláši. Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a AK ZŤS Martin. Tréner Louis Heyer. V top 10 ankety Športovec roka je premiérovo.

ANNA KAROLÍNA SCHMIEDLOVÁ (tenis)

Štvrtá tenistka olympijského ženského tenisového turnaja v Paríži. V ére samostatnosti žiadny slovenský tenista nedosiahol na OH taký úspech. Na antukových dvorcoch areálu Rolanda Garrosa na ceste za 4. miestom vyradila tri nasadené tenistky, dve z top10 svetového rebríčka. V roku 2024 vyhrala turnaj WTA Challenger v Parme. Jedným bodom sa podieľala na postupe Slovenska cez Slovinsko (4:0) do finále Pohára Billie Jean Kingovej, vo finále v Malage bola členkou napokon druhého družstva. Narodená 13. septembra 1994 v Košiciach. Členka Slávie STU Bratislava a Národného tenisového centra Bratislava. Tréner Ladislav Simon. V top 10 ankety Športovec roka je druhýkrát. V roku 2015 skončila na 7. mieste. V roku 2020 bola členka druhé kolektívu v ankete, v roku 2024 víťazného.

REBECCA ŠRAMKOVÁ (tenis)

Slovenská tenistka roka 2024. Vyšla jej najmä jesenná časť sezóny. Na turnaji WTA 250 v tuniskom Monastire si prvýkrát zahrala na hlavnom okruhu finále, následne ďalší týždeň vyhrala Thailand Open. Hrala aj finále na turnaji v Nan-čchangu. Prvýkrát v kariére sa dostala do najlepšej päťdesiatky rebríčka, v závere roka 2024 jej patrila 43. priečka. Mala veľkú zásluhu na postupe Slovenska do finále Pohára Billie Jean Kingovej, keď vyhrala svoje zápasy vo dvojhre v osemfinále, štvrťfinále i v semifinále. Narodená 19. októbra 1998 v Bratislave. Členka Národného tenisového centra a TK Jednotka Bratislava. Tréner Milan Martinec.

RICHARD TURY (skejtbording)

Historicky prvý slovenský skejtbordista, ktorý sa prebojoval na olympijské hry. V Paríži bol vo finále ako jediný Európan, napokon obsadil 5. priečku. Stal sa slovenskou športovou osobnosťou, fanúšikov upútal svojou spontánnosťou. O jedno miesto horšie ako na OH skončil na majstrovstvách sveta v Ríme. V kvalifikačných pretekoch v Budapešti skončil na 4. pozícii. Na pretekoch Svetovej série v Dubaji bol piaty. Majster Slovenska vyhral v roku 2024 aj preteky FISE World Series v Šanghaji. Narodený 10. júna 1993 v Košiciach. Člen Ťahanovská Skate Crew a Športového centra polície. Tréner Tomáš Vintr. Medzi najlepšími slovenskými športovcami roka je ako historicky prvý zástupca skejtbordingu.

STANISLAV LOBOTKA (futbal)

Stredopoliar talianskeho klubu SSC Neapol a slovenskej reprezentácie. Futbalista roka 2023 na Slovensku. Výraznou mierou pomohol reprezentačnému tímu k postupu do osemfinále majstrovstiev Európy 2024. V reprezentácii i SSC Neapol výrazne ovplyvňuje hru tímu na poste defenzívneho stredopoliara. V národnom tíme odohral v roku 2024 spolu 13 zápasov. Narodený 25. novembra 1994. Člen SSC Neapol. V klube ho momentálne vedie Antonio Conte, v reprezentácii Francesco Calzona. V top 10 ankety je druhýkrát, vlani bol tretí. S futbalovou reprezentáciou do 21 rokov skončil v ankete v roku 2017 druhý a s A-mužstvom Slovenska v rokoch 2020, 2023 a 2024 prvý.

ZUZANA PAŇKOVÁ (vodný slalom)

Štvrté miesto v C1 žien na olympijských hrách v Paríži ju zabolelo, ale považuje ho za nádherné. Na medailu jej chýbalo 1,21 sekundy. Zo všetkých parížskych semifinalistiek bola najmladšia a naznačila svoj potenciál pre budúcnosť. Naďalej úspešne kombinuje kanoe a kajak. V K1 žien získala na majstrovstvách Európy 2024 v slovinskom Tacene pri Ľubľane striebornú medailu. Na pretekoch SP v Prahe bola v C1 žien štvrtá. Narodená 25. novembra 2004 v Košiciach. Členka TJ Slávia UVLF Košice a Športové centrum polície. Tréner Peter Murcko. V desiatke najúspešnejších slovenských športovcov roka sa ocitla premiérovo.

PETRA VLHOVÁ (zjazdové lyžovanie)

Od zranenia v Jasnej v januári 2024 síce vynechala zvyšok sezóny Svetového pohára 2023/24 i začiatok ďalšej zimy, výsledky z prvej časti ročníka 2023/24 jej však stačili k 3. miestu v celkovom hodnotení slalomu Svetového pohára a 6. priečke v absolútnom hodnotení bojov o veľký krištáľový glóbus. Počas zimy 2023/24 vyhrala slalomy SP v Levi, Courcheveli a v Kranjskej Gore, druhá bola v slalomoch SP vo Flachau a Killingtone i v obrovskom slalome v Tremblante. Celkovo bola dvanásťkrát v najlepšej desiatke pretekov. Narodená 13. júna 1995 v Liptovskom Mikuláši. Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a Ski teamu Vlha Liptovský Mikuláš. Tréner Mauro Pini. Medzi laureátmi ankety (top 10 do roku 2019, top 5 v roku 2020, top 10 v roku 2021) je deviaty raz. Vlani bola druhá, predtým štyrikrát vyhrala, v roku 2018 bola štvrtá, v roku 2017 skončila druhá a v roku 2016 desiata. V roku 2017 bola aj členkou víťazného miešaného družstva zjazdárov.

VANESA HOCKOVÁ (streľba)

Hneď pri svojom prvom olympijskom štarte sa na strelnici v Chateauroux v disciplíne skeet dostala do finále, keď úspešne zvládla náročnú dvojdňovú kvalifikáciu. V boji o medaily chvíľu viedla, napokon skončila na nepopulárnej 4. pozícii. Rovnakú priečku obsadila v roku 2024 aj na majstrovstvách Európy v Lonate, kde bola aj členkou víťazného družstva v skeete tímov. Narodená 20. januára 2000 v Trnave. Členka Športového klubu polície Bratislava a Športové centra polície. Tréner Juraj Sedlák. V top 10 ankety je premiérovo.

JURAJ SLAFKOVSKÝ (ľadový hokej)

Slovenský hokejista sezóny 2023/24. V NHL v nej odohral kompletnú porciu 82 duelov v základnej časti a s 50 bodmi (20+30) sa stal najproduktívnejším Slovákom. Na majstrovstvách sveta 2024 v Česku patril medzi najlepších slovenských hokejistov. V ôsmich zápasoch si pripísal 8 kanadských bodov, výlučne len za asistencie, a pomohol tímu dostať sa do štvrťfinále šampionátu. Narodený 30. marca 2004 v Košiciach. Hráč klubu hokejovej NHL Montreal Canadiens. V klube ho vedie Martin St. Louis, v reprezentácii Craig Ramsay. V top 10 ankety sa ocitol druhýkrát, v roku 2022 skončil na 2. mieste.

KOLEKTÍVY

TENISTKY SLOVENSKA V POHÁRI BILLIE JEAN KINGOVEJ

Slovenky sa po domácom víťazstve nad Slovinskom kvalifikovali na finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej do Malagy. V nomináciách na kvalifikačný duel i na finálové podujatie figurovala vždy pätica Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková, Viktória Hrunčáková, Tereza Miháliková a Renáta Jamrichová. Už v prvom kole si Slovenky nečakane poradili s USA 2:1, vo štvrťfinále rozhodli Hrunčáková a Šramková o triumfe 2:0 nad Austráliou už vo dvojhrách, v semifinále získali rozhodujúci bod vo štvorhre rovnako ako predtým proti Američankám Hrunčáková s Mihálikovou. Vo finále vyhrali favorizované Talianky obe dvojhry a tešili sa z triumfu. Zo Sloveniek v Malage upútala aj Rebecca Šramková, ktorá vyhrala tri dvojhry. Finalistky Pohára Billie Jean Kingovej sa stali prvým ženským tenisovým kolektívom, ktorý vyhral v ankete Športovec roka. Ich predchodkyne v Pohári federácie boli v rokoch 2002 a 2020 v ankete druhé. V roku 2005 triumfovali tenisti v Davisovom pohári, ktorí boli rok predtým v ankete na 2. priečke.

FUTBALOVÁ REPREZENTÁCIA SLOVENSKA

Pod vedením trénera Francesca Calzonu postúpili slovenskí futbalisti na záverečný turnaj majstrovstiev Európy 2024 do Nemecka, na ktorom v E-skupine po góle Ivana Schranza najskôr senzačne zdolali Belgicko 1:0. Aj proti Ukrajine sa strelecky presadil Schranz, avšak so spoluhráčmi duel prehrali 1:2. Záverečná remíza v skupine s Rumunskom 1:1, keď za Slovensko skóroval Ondrej Duda, znamenala postup do osemfinále. Proti favoritovi z Anglicka mali Slováci na dosah senzáciu, po góle Schranza viedli až do nadstaveného času, keď Albion vyrovnal a v predĺžení rozhodol o konci pôsobenia Slovenska na turnaji. Slovenská reprezentácia odohrala v roku 2024 celkovo 14 zápasov, v ktorých sedemkrát vyhrala, štyrikrát prehrala a trikrát remizovala. V 1. skupine C-divízie Ligy národov obsadila 2. miesto. Futbalisti Slovenska v rôznom zložení vyhrali anketu v kategórii kolektívov siedmykrát po rokoch 2009, 2010, 2014, 2015, 2020 a 2023. V roku 2005 obsadili 3. miesto.

DRUŽSTVO FUTBALISTOV SLOVANA BRATISLAVA

Futbalový Slovan Bratislava sa stal štvrtým slovenským klubom, ktorý sa kvalifikoval do Ligy majstrov. Cesta slovenského majstra medzi klubovú smotánku sa začala už v prvom predkole. Do skupinovej fázy sa dostal Slovan cez severomacedónsku Strugu, slovinské Celje, cyperský APOEL Nikózia a dánsky Midtjylland. Slovan v roku 2024 získal šiestykrát v rade aj slovenský titul. Futbalisti Slovana Bratislava sú v top 3 kolektívov tretíkrát, vlani i predvlani boli druhí.

ŠPORTOVÁ LEGENDA

JOZEF SABOVČÍK (krasokorčuľovanie)

Bronzový olympijský medailista zo Sarajeva 1984 a dvojnásobný majster Európy (1985,1986), autor prvého zvládnutého štvoritého skoku na vrcholnej súťaži, profesionálny majster sveta 1996. Narodený 4. decembra 1963 v Bratislave. Mal výbornú korčuliarsku techniku a jeho skokanské dispozície boli výnimočné, o čom svedčí aj fakt, že dokázal skočiť aj štvoritý skok. Aj preto dostal prezývku „Jumping Joe“ – Skáčuci Joe. Na krasokorčuliarske tréningy ho spočiatku vodila babka. Dlhé roky ho v Slovane Bratislava i v Stredisku vrcholového športu viedla Agnesa Buřilová. Prvýkrát sa na majstrovstvách Európy predstavil ako 15-ročný v roku 1979. O dva roky neskôr skončil v Innsbrucku piaty a na ME 1983 v Dortmunde si vybojoval striebornú medailu. Na európskych šampionátoch dovedna sedemkrát skončil v prvej desiatke, v rokoch 1985 a 1986 ich vyhral.

Vďaka výnimočným skokanským schopnostiam na majstrovstvách Európy 1986 v Kodani dotočil ako prvý na svete na súťaži takéhoto rangu štvoritý skok – odpichnutý rittberger. Pre malý dotyk ľadu voľnou nohou mu ho síce oficiálne neuznali, ale pre krasokorčuliarsky svet bol prvý s vydareným štvoritým skokom na svete on, a nie Američan Kurt Browning. Z majstrovstiev sveta medailu nemá, v rokoch 1984 a 1985 skončil piaty, v rokoch 1983 a 1986 šiesty. Ešte v tínedžerskom veku začal mať problémy s kolenami. V olympijskej sezóne pred Sarajevom 1984 ho navyše trápil členok. V bosnianskom meste však ukázal veľkú bojovnosť, aj keď jazdil so sebazaprením. Ukázal brilantnú techniku a skončil tretí za zámorskými favoritmi Hamiltonom a Orserom.

Veľké bolesti kolena ho prinútili ukončiť amatérsku kariéru vo veku 22 rokov. Neskôr sa dal fyzicky dokopy. Na pôsobenie na profesionálnom ľade nemusel tak veľa fyzicky trénovať ako predtým, zato popracoval na umeleckom výraze. Kolená nechal najprv poriadne oddýchnuť a potom zosilnel, aby držali pevnejšie. Ako 32-ročný sa v roku 1996 stal profesionálnym majstrom sveta. Svetu sa pripomenul saltom vzad s doskokom na jednu nohu na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier 2002 v Salt Lake City, kde sa po kariére usadil. Žije tam dodnes a ako tréner vedie svojich krasokorčuliarskych zverencov.