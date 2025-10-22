Proces s Norbertom Bödörom pokračuje po 18 mesiacoch, predvolali jedného svedka

Proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom v kauze údajného podplácania v stredu na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pokračuje po 18 mesiacoch. Na pojednávanie predvolali jedného svedka Petra Chujaca, ktorý ako policajt vyšetroval v období 2017 až 2019 kauzu Valčeky, ktorej sa mal týkať aj predmetný úplatok pripisovaný obžalovanému Bödörovi.
Predmetom obžaloby je úplatok 50-tisíc eur
Predmetom obžaloby je podľa prokuratúry podozrenie z poskytnutia úplatku 50-tisíc eur, ktorý súvisel s pomocou v trestnej veci, konkrétne v kauze Valčeky, v prospech inej osoby, teda podnikateľa Štefana Žigu. Proces na súde sa pôvodne začal vo februári 2024, pričom obžalovaný sa vtedy vyjadril, že je nevinný.
Podľa vlastných slov je ochotný vypovedať, ale až v neskoršom štádiu konania, keď sa oboznámi so všetkými dôkazmi. Po novelizácii Trestného zákona bol následne súd povinný preskúmať, či obžaloba spĺňa potrebné atribúty a neskôr sa touto skutočnosťou zaoberal aj Najvyšší súd SR. Ten podanú obžalobu finálne odobril v júni 2025.
Svedok opísal nezrovnalosti v pôvodnom vyšetrovaní
Svedok Chujac na súde povedal, že trestnú vec Valčeky prevzal od kolegu Mariána Kučerku. „Vykonával som štandardné úkony prípravného konania,“ povedal. Zároveň tiež uviedol, že v súvislosti so spisom zaznamenal anomálie, o ktorých neskôr spísal aj úradný záznam.
V prvom rade nerozumel, prečo nebol Štefan Žiga obvinený, s čím podľa vlastných slov konfrontoval aj Kučerku. Nepozdával sa mu napríklad ani znalecký posudok vypracovaný vo veci. Takisto svedok vypovedal, že keď išiel na služobnú cestu do Košíc so svojím nadriadeným Bernardom Slobodníkom, večer sa v „koňakovom klube“ stretli aj s podnikateľom Štefanom Žigom, ktorý v kauze figuroval.
Slobodník podľa neho tvrdil, že sa s ním kamaráti, čo on musel „rozdýchať“. On sám však podnikateľovi tiež obvinenie nevzniesol, čo pripísal vyťaženosti v iných veciach. „Kolega Kučerka mal len tú jednu vec,“ skonštatoval. Dozorová prokurátorka pritom podľa neho tiež tvrdila, že „ju žiadny Žiga nezaujíma“.
Obvinenie prišlo až neskôr
Žiga bol podľa Chujaca nakoniec obvinený ďalším vyšetrovateľom, čo vie podľa vlastných slov z počutia, nevie však, v akom je momentálne vec stave. Pokiaľ ide o obžalovaného Bödöra, toho svedok podľa vlastných slov nepozná, nikdy sa nestretli a nevie ani o konaní, ktoré mu pripisuje obžaloba.
Bödörov obhajca Marek Para vo februári 2024 označil podanú obžalobu za nedôvodnú. Ako svedkovia už vo veci boli vypočutí bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, podnikateľ Štefan Žiga, Peter Petrov prezývaný Tiger, ktorý figuruje vo viacerých trestných kauzách, a takisto podpredseda parlamentu Peter Žiga.
Kauza Valčeky a ďalšie prípady
V tomto prípade ide o kauzu známu ako Valčeky. Tá sa týkala úplatku pre bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Menovaný sa totiž zaoberal kauzou odpočtov DPH, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, príbuzný bývalého ministra Petra Žigu.
Peniaze pre vyšetrovateľa mal sprostredkovať cez bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka práve Norbert Bödör. Podľa obžaloby si Slobodník, ktorý je stíhaný v inom konaní, ponechal čiastku 25-tisíc eur a ďalších 25-tisíc odovzdal Kučerkovi.
Bödör čelí aj ďalším obžalobám
Nitriansky podnikateľ Norbert Bödör zároveň čelí obžalobe aj v kauze Dobytkár, ktorá sa týka korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vec sa však na Špecializovanom trestnom súde bude prejednávať odznova, keďže obžalovaní nesúhlasili so zmenou člena senátu.
Bödör tiež figuruje v kauze Očistec, ktorá sa týka údajného pôsobenia zločineckej skupiny v polícii.