Princezná stokrát inak: Výpravná, vtipná a hviezdne obsadená rozprávka odhaľuje trailer

V rozprávke Princezná stokrát inak sa spojilo čaro klasických českých rozprávok s témami dnešnej doby, a to hľadaním vlastnej identity, tlakom na prispôsobovanie sa okoliu a odvahou byť sám sebou. Film, ktorý vstúpi do slovenských kín 29. januára 2026, vznikal na viacerých českých hradoch a zámkoch a prinesie divákom veľkolepú výpravu aj výrazné herecké výkony, čo odhaľuje už samotný trailer.
Princezná stokrát inak je rozprávka, v ktorej nájdete zaujímavý príbeh, veľkolepú výpravu aj hviezdne mená. V hlavných úlohách sa predstavia Ema Businská a Filip Březina. Tešiť sa však môžete aj na Martina Stránského, Jána Koleníka, Patriciu Solaříková, Zuzanu Fialovú, Martinu Preissovú, Martina Myšičku, Petra Nárožného a vyše 40 ďalších hercov.
Tvorcovia novej rozprávky Princezná stokrát inak sa pustili do náročnej úlohy nakrútiť príbeh, ktorý sa popri rozprávkovosti venuje aj aktuálnym témam, ako sú sebaláska a odvaha zostať sám sebou.
Netradičná princezná
Princeznú Stellu z Jablkového kráľovstva stvárnila Ema Businská, ktorá opisuje nakrúcanie ako splnený sen: „Nesmierne som si to užívala. Bavili ma tie nádherné šaty, prostredie a tá vznešenosť. Bol to jednoducho pre mňa splnený sen, aký má asi každá herečka.“ Dodáva, že Stella rozhodne nie je princezná, ktorá sa správa podľa predstáv svojho okolia:
„Nie je úplne spokojná s tým, čo od nej rodičia očakávajú. Nerozumejú jej povahe ani túžbe po vzdelaní. Nie je to klasická princezná a občas aj trochu hnevá.“
Diváci tak uvidia dievča, ktoré si namiesto vyšívania užíva šermovanie: „Veľmi som sa tešila na šerm aj na scény s jazdením na koňoch.“
Výraznú úlohu zohráva pašerák Johan, ktorého hrá Filip Březina.
„Hrám takého chudobného obchodníka zo Slámova, ktorý sa tvári, že predáva knihy, ale v skutočnosti pašuje jablká a hrušky, aby sa uživil. A tak trochu náhodou sa zamiluje do princeznej,“ opisuje herec s úsmevom. Podľa neho film prináša príbeh, ktorý presahuje rozprávkový rámec: „Myslím si, že táto rozprávka osloví veľa ľudí, pretože sa sústreďuje na tému sebalásky a sebahodnoty. Bez toho, aby sme mali radi sami seba, nedokážeme mať radi nikoho iného.“
Na opačnom póle stojí princ Ukrut z Hruškového cisárstva v podaní Tomáša Webera, známeho ako Jiřík z tohtoročnej Zlatovlásky. Jeho postava je omnoho zložitejšia, než sa na prvý pohľad zdá: „Keď mal dvanásť, želal si byť niekým iným. Odvtedy sa každé ráno prebúdza v inom tele. Rovnako ako princezná Stella, s ktorou má spoločný dátum narodenia aj dohodnuté manželstvo. Chce túto kliatbu prelomiť, a preto sa spojí s tajomnými fúriami, ktoré mu sľúbia odčarovanie, ak im privedie niekoho, koho najviac nenávidí.“
Na nakrúcanie spomína s nadšením: „Užíval som si šermiarske tréningy, rozprávkové prostredie na hradoch a stretnutie s množstvom hereckých legiend, ako sú Regina Rázlová, Martin Myšička či Petr Nárožný.“
Koleník ako nemilosrdný zloduch
Jeho pomocníka Ramora stvárňuje herec Ján Koleník. Aj on si natáčanie užil do sýtosti: „Stvárňujem tu zloducha, ktorý chce získať moc. Prípravy na natáčanie ma bavia, mám veľa energie nacvičovať nové veci a zdokonaľovať sa v tom. Sú to také chlapčenské hry, ktoré my herci máme veľmi radi.“
O humor, tempo a akčné scény sa stará postava Kuřete v podaní Martina Stránskeho:
„Na začiatku je Kuře potrebný, potom nie, a potom robí rôzne veci. Niektoré možno aj nepatričné. Ale keďže sme v rozprávke a dobro musí zvíťaziť nad zlom, nakoniec sa postaví na správnu stranu,“ hovorí herec, ktorý sa najviac tešil na akčné scény.
„Na konci máme veľkú šermiarsku scénu s Ramorom, ktorého hrá práve Ján Koleník,“ vysvetľuje. Práve ich šermiarsky súboj tvorí finále rozprávky.
Zákulisie nakrúcania priblížil aj dlhoročný znalec českých pamiatok Jaroslav Plesl, ktorý stvárnil písača: „Táto rozprávka bude veľmi výpravná a zábavná. A pomohli tomu aj skutočné lokácie Všetko sa točilo v interiéroch a exteriéroch hradov a zámkov. Bude to tak trochu aj exkurzia po českých pamiatkach.“ Prezradil aj osobnú účasť na výbere jednej z lokácií:
„Zámok Slatiňany som režisérovi odporučil ja, pretože ho mám veľmi rád. Je to výnimočná stavba s nádhernými interiérmi.“
Nakrúcanie prebiehalo v historických priestoroch viacerých českých krajov, a to v Královohradeckom kraji na zámkoch v Náchode a Opočnom či na hrade Kost, v Ústeckom kraji v parku zámku Libochovice a v Pardubickom kraji na zámku Slatiňany alebo vo Vodárenskej veži v Chrasti. Diváci sa tak môžu tešiť aj na monumentálnu výpravu a scenérie.
Princeznú stokrát inak si nenechajte ujsť premiérovo už od 29.januára 2026 v distribúcii Continental film.
Informačný servis