Princ William si na fórach anonymne píše s fanúšikmi, pri zápasoch Aston Villy býva poverčivý

Britský princ William v piatok odhalil, že je taký poverčivý fanúšik anglického futbalového klubu Aston Villa, že často presúva svoje deti po dome v nádeji, že to jeho obľúbenému tímu prinesie šťastie. Štyridsaťdvaročný najstarší syn a dedič britského kráľa Karola III. tiež priznal, že často anonymne zverejňuje svoje futbalové názory na fanúšikovských fórach.

„Ak som doma sám s deťmi, pravdepodobne si nedám predzápasové pivo, ale som trochu poverčivý na to, kde sedím, keď Aston Villu sledujem,“ povedal pre bulvárny denník The Sun a pokračoval: „Ak sa nám nedarí veľmi dobre, začnem sa rýchlo pohybovať po dome a dávam deti na rôzne miesta v nádeji, že nám to prinesie šťastie.“

Na fórach horlivo diskutuje

William bol v stredu na Villa Parku, aby naživo videl postup tímu Unaia Emeryho do štvrťfinále Ligy majstrov 2024/2025 cez belgický FC Bruggy. Aston Villa v dvojzápase vyhrala 6:1 vďaka triumfom 3:1 a 3:0.

Princ William si obľúbil Aston Villu ešte ako malý chlapec, keď ho rodinní priatelia brávali na zápasy. „Kamarátstva medzi fanúšikmi, skandovanie a spev – tam som sa jednoducho cítil ako doma,“ poznamenal a v súvislosti s futbalom na seba prezradil ešte jednu zaujímavosť: „Rád chodím na fóra, dokážem tam byť celé hodiny. Čítam, čo hovoria ostatní fanúšikovia a tiež pridávam svoje názory. Som do toho dosť zapojený. Je dôležité mať takéto debaty.“