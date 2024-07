Príďte s rekreačným poukazom na Liptov. Región má pestré možnosti ubytovania

Na Slovensko sa chystá výrazné oteplenie. Riešením je vymeniť rozpálené byty za chladnejší horský vánok Liptova a Vysokých Tatier. Motiváciou naviac môže byť možnosť ušetriť vďaka rekreačným poukazom. Stále platia a ušetriť na nich môžu Slováci počas dovolenky v slovenských horách až do 275 eur.

Perfektné leto môžu Slováci zažiť aj doma na Slovensku. Vďaka rekreačným poukazom ušetria nemalé prostriedky a pritom nemusia riešiť deťom pasy, zdolávať dlhé trasy autom či sa trápiť na preplnených letiskách. Dovolenka na Slovensku je dobrý nápad a v slovenských horách obzvlášť.

Foto: Slovakia Travel

Pred nami sú dni, kedy budú na Slovensku teploty prudko stúpať nahor a riešením ako tráviť časť v príjemnejších teplotách je vybrať sa na dovolenku na hory. Liptov a Vysoké Tatry dopredávajú posledné voľné kapacity. „Slováci majú u nás na Liptove výbornú možnosť ako si oddýchnuť od pracovných povinností a ešte aj ušetriť 275 eur. Ako na to? Stačí dovolenkovať doma na Slovensku a využívať stále fungujúci systém rekreačných poukazov, ktoré rodinám ušetria aj stovky eur. Liptov im ponúka ubytovanie všetkých kategórií. Stačí si len vybrať lokalitu, či je chuť ubytovať sa bezprostredne v horách alebo v blízkosti vodných parkov či Liptovskej Mary,“ povedala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková. V rodinách majú často aj obaja manželia nárok na rekreačný poukaz. Rekreačný príspevok preto môžu spojiť, prípadne si ho rozdeliť aj na viac pobytov.

„275 eur Slovák bežne len tak nenájde a prísť o ne by bola škoda. Nevyčerpaný príspevok si totiž zamestnanec nemôže preniesť do ďalšieho kalendárneho roku. Leto je len dva mesiace a tí zamestnanci, ktorí dovolenkujú výhradne počas letných prázdnin, keď majú doma školopovinné deti, by už váhať nemali. Rekreačné poukazy vo výške do 275 eur na zamestnanca môžu vyčerpať aj na dovolenku na horách. Vysoké Tatry majú pre nich pripravených kopec vysokohorských zážitkov,“ povedala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION VYSOKÉ TATRY Lucia Blašková.

Foto: Slovakia Travel

Nárok na rekreačné poukazy majú zamestnanci (súkromní, verejní, štátni) a ich rodina či osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ale napríklad aj mamičky na materskej či rodičovskej dovolenke. Stačí, že firma má viac ako 50 zamestnancov, kde odpracovali viac ako 2 roky. Rekreačný poukaz sa dá vyčerpať len na dovolenku výhradne na území Slovenska. Zamestnávateľ preplatí 55% z oprávnených nákladov na pobyt do 500 eur, maximálne však do výšky 275 eur ročne. Zvyšných 45% výdavkov na rekreáciu si hradia zamestnanci.

Je ten najlepší čas kedy vymeniť rozpálené betónové mestá za zelené hory, najvyššie štíty a fantastické zážitky vo Vysokých Tatrách, Nízky aj Západných Tatrách, Veľkej Fatre aj Chočských vrchoch. Regióny Vysoké Tatry a Liptov treba zažiť.

Informačný servis