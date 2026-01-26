Prichádza trailer filmu Pravda a zrada: Skutočný príbeh odvahy v čase nacizmu

Prinášame vám trailer k filmu Pravda a zrada. Diváci sa môžu tešiť na historickú drámu inšpirovanú skutočnými udalosťami z druhej svetovej vojny, v ktorej sa osobná odvaha stáva aktom odporu.
Film Pravda a zrada vychádza zo skutočného príbehu Helmutha Hübera, nemeckého tínedžera vyrastajúceho v prostredí, kde bola poslušnosť voči nacistickému režimu vydávaná za vlastenectvo. Lojalita však postupne nadobúda temnejší význam, a to najmä vo chvíli, keď Helmuth zisťuje, že autority, ktorým dôveroval, podporujú systém postavený na klamstve a strachu. Zásadný zlom prichádza po deportácii jeho židovského priateľa. Helmuth začne potajomky počúvať zakázané zahraničné rozhlasové vysielanie a postupne sa zapája do nenápadného, no riskantného odporu. Film sleduje jeho vnútorný zápas v spoločnosti, kde aj mlčanie môže znamenať prežitie a pravda trest smrti.
Hlavnú postavu stvárňuje Ewan Horrocks, ktorého výkon je jedným z najsilnejších prvkov filmu. Výzvou bolo najmä natáčanie mimo chronologickej postupnosti deja, čo si vyžadovalo mimoriadne presné sledovanie emocionálneho vývoja postavy. Horrocks dokáže presvedčivo zachytiť tichý prerod chlapca, ktorý sa z poslušného syna systému stáva niekým, kto sa rozhodne konať. Diváci si herca môžu pamätať aj zo seriálu Posledné kráľovstvo.
V ďalších úlohách sa objavia Rupert Evans, Ferdinand McKay, Daf Thomas, Sylvie Varcoe, Joanna Christie a iní.
Osudové stretnutie
Režisér a scenárista Matt Whitaker sa k príbehu dostal osobne. „Mal som veľké šťastie, že som pred viac než dvadsiatimi rokmi stretol Karla, jedného z najbližších priateľov Helmutha a zároveň jedného z posledných žijúcich členov jeho skupiny. Rozprával mi tento krásny a silný príbeh. Hoci som v tom čase pracoval ako dokumentarista, príbeh ma odmietal opustiť. Vedel som, že ho musím vyrozprávať. Začal som písať, a tak sa to celé zrodilo,“ spomína režisér.
Režisér Matt Whitaker kládol pri natáčaní dôraz na autenticitu a historickú presnosť. To sa prejavilo aj vo výbere lokácií. Film sa nakrúcal na reálnych historických miestach v Litve, čo silne zasiahlo nielen hercov, ale aj celý štáb. Atmosféra skutočných lokalít, vrátane stiesnených tunelov, spolu s výraznou prácou so svetlom a tieňom, vytvára mrazivý vizuálny kontrast medzi nádejou a temnotou doby.
Pravda a zrada nie je len filmom o minulosti. Je to výpoveď o tom, čo sa stane, keď sa lojalita oddelí od pravdy a keď osobná odvaha začne byť vnímaná ako zrada. Unikátna historická dráma vstúpi do kín v distribúcii Continental filmu už 19. marca.
Informačný servis