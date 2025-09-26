Prichádza nie obyčajná Nevesta!: Trailer hlási návrat Frankensteina, lásku aj rebéliu

Nevesta Frankensteina ožíva v novom filme, ktorý spája temnú romantiku s hororovou jazdou plnou vášne a krvi. Diváci sa môžu pripraviť na príbeh, ktorý rozprúdi nielen emócie, ale aj poriadny strach.
Prvý trailer k dlho očakávanému hororovému filmu NEVESTA! v réžii oscarovej nominantky Maggie Gyllenhaal je tu! V hlavnej úlohe snímky sa predstaví Jessie Buckley ako samotná Nevesta a Christian Bale ako Frankensteinovo monštrum.
Príbeh zasadený do Chicaga 30. rokov minulého storočia prináša novú, odvážnu a emocionálne silnú víziu jednej z najslávnejších filmových legiend. Osamelý Frankenstein prichádza do Chicaga, aby požiadal o pomoc doktora Euphronia pri stvorení svojej spoločníčky. Spoločne oživia zavraždenú mladú ženu, a tak sa zrodí Nevesta. Je však oveľa viac, než ktokoľvek z nich očakával. Jej existencia rozprúdi nebezpečný románik, upúta pozornosť polície a rozpúta radikálne spoločenské hnutie.
Film NEVESTA! je inšpirovaný klasickým dielom Jamesa Whalea Nevesta Frankensteina a prelomovým románom Mary Shelley Frankenstein z roku 1818.
Hviezdy pred aj za kamerou
Popri Buckley a Baleovi sa vo filme objavia aj Penélope Cruz ako Myrna, ďalej Annette Bening, Peter Sarsgaard, Julianne Hough a Jake Gyllenhaal.
Režisérka Gyllenhaal už v apríli 2024 odhalila prvé zábery z filmu, vrátane kamerových testov, kde sa Bale predstavil v plnej Frankensteinovej maskáde. Na filme pracoval špičkový tvorivý tím ako kameraman Lawrence Sher (Joker), kostýmová výtvarníčka a trojnásobná držiteľka Oscara Sandy Powell (Popoluška) a scenografka Karen Murphy (Elvis). NEVESTA! je druhým režijným počinom Maggie Gyllenhaal po jej oceňovanom debute Stratená dcéra z roku 2021, ktorý získal tri nominácie na Oscara a v ktorom si zahrali aj Jessie Buckley a Peter Sarsgaard.
Film NEVESTA!! sľubuje nielen desivý hororový zážitok, ale aj silný príbeh o láske, identite a vzbure, ktorý si podmaní divákov na celom svete. V distribúcii Continental film prichádza NEVESTA! do slovenských kín už od 5.marca 2026.
