Prichádza francúzska komédia Akcia Milión: Jedna bláznivá noc s Clavierom v Paríži!

Snímka ponúka nočný Paríž, generačný stret a hereckú chémiu hercov Christiana Claviera a Rayanea Bensettiho. Pripravte sa na príbeh jednej noci, počas ktorej sa môže všetko pokaziť.
Príbeh filmu sa odohráva počas jednej noci. Stan, ambiciózny manažér stavebnej firmy, v záchvate hnevu urobí zásadnú chybu. Ukradne kufor s miliónom eur. Keď zistí, že povýšenie predsa len získal, musí sa v rekordne krátkom čase dostať späť na miesto činu a všetko napraviť. Na ceste mu stojí množstvo prekážok aj nečakaných spojencov.
Clavier ako zdroj chaosu
Jedným zo spojencov je Hippolyte, zámočník s pochybnou minulosťou, ktorého stvárňuje známy francúzsky herec Christian Clavier. Práve jeho postava do filmu vnáša nielen humor, ale aj chaos a nepredvídateľnosť. „Christian prichádzal s návrhmi k svojej postave, k tomu, ako tento zámočník vníma svoje miesto na spoločenskom rebríčku. Christian tieto veci okamžite vycítil. A vedel aj to, ako sa napojiť na ostatné postavy tak, aby komédia fungovala, aby bola radostná a hravá. Má veľký cit pre konflikt, pre mocenské vzťahy, pre naše intelektuálne nepoctivosti, slabosti a výbuchy hnevu. A ako herec to všetko stvárňuje s veľkou presnosťou a disciplínou,“ nevedel si vynachváliť herca režisér Grégoire Vigneron. Aj Clavierovi sa postava hneď zapáčila. „Chcel som hrať postavu, ktorá udalosti neriadi, ale znáša ich dôsledky. Komédia nemôže byť plytká. Ak nemá hĺbku, je nefunkčná. V tomto filme sa smiech mieša s napätím a určitou trpkosťou,“ vysvetľuje Clavier.
Dvojúloha s pomocu AI
Známy herec tvorí dvojicu s hercom Rayanom Bensettim. Práve ich herecká chémia je jedným z nosných prvok filmu. „Na príbehu ma zaujalo spojenie mladého víťaza a starého porazeného. Stan patrí k novému globálnemu svetu, Hippolyte ku generácii, ktorú nové pomery obišli,“ oceňuje kontrast postáv Clavier. Pre Rayanea Bensettiho, ktorý stvárňuje Stana, bola postava obrovskou výzvou. „Stan je stratég, človek čísel, nie niekto, kto len reaguje,“ vysvetľuje herec. „Počas nakrúcania som sa držal textu a hral postavu na prvú, bez improvizácie. Je to jedna z najvážnejších úloh mojej kariéry.“
Filmu dodáva moderný prvok aj Clavierova digitálna rola Hippolytovej matky. „V dámskom kostýme sme ho nevideli od filmu Ježíšek je neřád. Navrhol som mu to hneď na začiatku. Nechcel som to prehnať, aby nás táto postava nevytrhla z príbehu prebytočným efektom, ale chcel som, aby sa stalo niečo nečakané, prekvapujúce. A veril som, že jedine on dokáže obstáť. Christian súhlasil, no chcel to urobiť modernými prostriedkami. Preto sme pracovali s umelou inteligenciou,“ vysvetľuje režisér. Hippolitova matka bola hybridom Clavierovej podoby a herečky Marie Verdi. V niekoľkých scénach sa doslova herec stretáva sám so sebou a film pritom využíva moderné technológie ako súčasť komediálneho nástroja. Režisér Vigneron o využití AI dodáva: „Chceli sme vtipne a nenásilne ukázať, že technológie môžu byť súčasťou filmu bez toho, aby pôsobili ako trik. Je to hra s diváckym očakávaním a zároveň esteticky čistý spôsob, ako rozšíriť možnosti herectva.“
Nielen dvojúloha bola pre obľúbeného francúzskeho herca náročná. Christian Clavier prezradil, že nakrúcanie bolo náročné, s množstvom nočných scén, kaskadérskych scén a špeciálnych efektov. „Vyžadovalo si to neustále nápady a maximálnu sústredenosť. Chceli sme stáť pri Grégoirovi, aby mohol nakrútiť film presne podľa scenára, ktorý napísal. Viem, že sa veľmi angažoval aj pri strihu. Nakrúcanie filmu je skutočne drina, aby výsledok obstál a dal sa s hrdosťou predstaviť divákom.“
Nočný Paríž s dávkou napätia
Vedľajšie postavy filmu dotvárajú pestrú mozaiku komédie a napätia. Claire Chust, Charlotte Gabris, Julie Ferrier a Gilles Cohen vytvárajú situácie, v ktorých sa každý pokus o nenápadné vrátenie peňazí môže zmeniť na katastrofu. Clavier oceňuje dynamiku mladých kolegov, ktorí sú z jeho pracovnej disciplíny motivovaní a dokážu ho posunúť vo výkone ešte vyššie.
Režisér Vigneron sa po pätnástich rokoch vrátil k réžii. Predtým režíroval úspešnú snímku Vražedný podvod a v posledných rokoch pôsobil hlavne ako scenárista. Teraz prichádza s komédiou, ktorá stojí na základoch filmu noir – vlámaní, úteku nocou a nepravdepodobnom tandeme. „Chcel som, aby divák cítil napätie, ale zároveň aby film nestratil ľahkosť a eleganciu,“ dodáva režisér.
Akcia Milión je svižná žánrová jazda, ktorá kombinuje francúzsky humor, napätie a moderné filmové prvky. Vigneron stavil na rozdiely generácií a pod odľahčeným povrchom sa skrýva príbeh o morálke, zodpovednosti a neočakávaných životných situáciách. Francúzska komédia Akcia Milión vstupuje do slovenských kín v distribúcii Continental film 8.januára.
Pozrite si oficiálny trailer filmu:
